Agenda oficial de Yamandú Orsi en España: Cumbre en Defensa de la Democracia y reuniones con líderes internacionales

El presidente de la República, Yamandú Orsi , llevará a cabo un viaje oficial a Barcelona, España , entre este viernes 17 y el domingo 19 de abril. En esta misión oficial también participarán el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin .

El sábado 18 de abril, el presidente Yamandú Orsi iniciará su jornada con la Cumbre en Defensa de la Democracia de 04:30 a 07:00 horas. A continuación, se reunirá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez , de 07:25 a 07:45 horas, y con la presidenta del Gobierno de México, Claudia Sheinbaum , de 09:30 a 10:00 horas. Luego, visitará el Barcelona Supercomputing Center de 12:00 a 13:00 horas, y a las 14:00 horas saludará a la Comunidad de Uruguayos en Barcelona.

El pasado martes, tras una polémica suscitada por su posible participación en el encuentro de líderes progresistas que se celebrará en España, el mandatario confirmó que no asistirá a dicho evento ya que considera que estaría "muy en el borde de lo que la Constitución habilita". Sin embargo, Orsi figura como orador en la página web del evento organizado por Movilización Progresista Global (MPG), liderado por el PSOE. El presidente había adelantado que asistiría al evento Democracia Siempre, también en España, al que fue invitado por el presidente Pedro Sánchez.

Orsi explicó que en su respuesta al presidente Sánchez fue claro: "En la nota que me envía el presidente de España diciendo hay dos actividades, queda muy claro y en mi respuesta es 'a una sí y a la otra no'". Además, se refirió a su conversación con el senador colorado Andrés Ojeda, quien le confirmó que no participaría en el evento de MPG. "Cuando lo que decidimos surge del intercambio y el debate bienvenido sea", agregó Orsi, aunque también señaló que, "cuando surge de la explosión momentánea de la primera impresión, ahí capaz que cometemos errores".

El presidente rechazó la invitación de MPG, indicando que "te movés muy en el borde de lo que la Constitución te habilita". El evento está encabezado por líderes como Pedro Sánchez, Lula da Silva y Gustavo Petro, entre otros. El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, afirmó que sí votaría a favor de la autorización para que Orsi salga del país, dado que no asistirá al evento de los progresistas. Horas más tarde, el Senado votó por unanimidad la autorización para la salida del presidente.

Orsi destacó que, aunque algunos han interpretado que podría asistir, prefiere ir a Democracia Siempre, una reunión que se celebra por tercera vez y en la que también participarán otros mandatarios como Gabriel Boric, Petro, Lula y Sánchez.

Por su parte, el canciller Mario Lubetkin afirmó a El Observador que "nunca estuvo planteado nada diferente" en relación con la participación de Orsi exclusivamente en la "reunión de los presidentes", diferenciando esta cumbre de la "reunión de la sociedad civil" convocada por el PSOE. Lubetkin destacó que la participación de Orsi está vinculada a "las preocupaciones sobre la estabilidad democrática".