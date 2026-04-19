Yamandú Orsi se reunió con el presidente de la Generalitat de Cataluña en Barcelona

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se reunió este sábado con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa , en el marco de su visita a España por la IV Cumbre en Defensa de la Democracia .

El encuentro entre el mandatario y el jerarca catalán se concretó en la ciudad de Barcelona durante la mañana del sábado.

En la instancia también estuvo presente el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

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En el encuentro, Orsi obsequió a Illa el disco de vinilo El Sur también existe , del artista catalán Joan Manuel Serrat , así como el libro Antología poética , del escritor uruguayo Mario Benedetti .

"El intercambio se inscribe en la agenda de actividades del presidente en Barcelona, orientada a fortalecer vínculos institucionales y promover el diálogo en el ámbito internacional", informaron desde Presidencia.

La reunión se desarrolló en el marco de la visita oficial del mandatario uruguayo a España para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, instancia que reúne a líderes internacionales para intercambiar sobre los desafíos actuales de las democracias.

El sábado, Orsi se reunió también con el presidente de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En el encuentro con el español, Presidencia informó que "los mandatarios reafirmaron el vínculo entre Uruguay y España, así como el compromiso compartido con la democracia, el diálogo y la cooperación internacional".

Por otra parte, en la reunión con Sheinbaum comentaron que ambos dirigentes coincidieron en la "necesidad de seguir fortaleciendo los espacios de cooperación y diálogo entre ambos países".