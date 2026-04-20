Parque Rodó inauguró su nueva montaña rusa: así es el recorrido de la atracción más esperada

El histórico parque de diversiones montevideano volvió a encender los motores de su atracción más esperada . Este domingo quedó oficialmente inaugurada la nueva montaña rusa del Parque Rodó , una estructura que devuelve la adrenalina al predio tras más de una década sin este tipo de juegos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La incorporación forma parte de un ambicioso proceso de modernización del espacio recreativo. En los días previos a la apertura oficial, se realizaron exhaustivas pruebas de funcionamiento bajo estricta supervisión técnica.

Las primeras imágenes de los ensayos, difundidas en redes sociales por el usuario @Facu_Rodó, generaron gran expectativa al mostrar el carro recorriendo el trazado completo antes de su habilitación al público .

Homicidio en Montevideo: hallaron a un hombre asesinado a balazos al lado de una volqueta

Impuestos, Cardama, Moisés y Consejo de Ministros: qué dijo Orsi tras volver de su viaje oficial en España

Cómo es la nueva atracción

El diseño de la flamante montaña rusa marca una diferencia sustancial con las versiones anteriores que albergó el parque. El trazado actual incluye giros completos y medios giros, elevando el nivel de intensidad del recorrido.

El sistema cuenta con un total de seis vagones acoplados. Cada uno tiene capacidad para dos personas, lo que permite trasladar a un máximo de 12 pasajeros en cada ciclo de funcionamiento.

El fin de una larga espera

La inauguración de este domingo cierra un ciclo prolongado de ausencia. El Parque Rodó no contaba con una montaña rusa operativa desde el año 2013, cuando se retiró la última estructura de este tipo.

Según había adelantado la administración del parque a principios de año, la llegada de este juego integra un paquete de renovación de atracciones que busca revitalizar el clásico paseo costero de Montevideo.

El antecedente de la torre y el cruce con UTE

La modernización del parque ya había dado su primer paso a mediados de enero con la instalación de una torre de caída libre de 28 metros de altura. Sin embargo,

su estreno estuvo marcado por un incidente operativo.

En su primer día de funcionamiento, la atracción quedó suspendida en el aire con varias personas a bordo. Tras el episodio, la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) emitió un comunicado aclaratorio.

El ente estatal concluyó que el juego fue puesto en marcha sin que estuvieran dadas las condiciones técnicas y contractuales necesarias para operar con normalidad.

UTE deslindó responsabilidades por las fallas, asociando el problema a la falta de verificación de un trámite de aumento de potencia, a tareas técnicas pendientes por parte del instalador y a una estimación insuficiente de la demanda eléctrica requerida.