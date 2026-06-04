Contribuciones por SMS de clientes de Antel a Animales Sin Hogar: la empresa explicó en el Parlamento por qué el esquema era "insostenible"

Las autoridades del Directorio de Antel explicaron el martes en el Parlamento por qué decidieron cambiar el sistema de donaciones que podían hacer los clientes de la telefónica estatal a organizaciones sin fines de lucro , como Animales Sin Hogar (ASH), que solía recibir contribuciones vía SMS que se descontaban del saldo del plan de las personas.

En marzo de este año, cuando se conoció la noticia, la organización que trabaja con más de 2 mil animales había advertido que este cambio ponía en riesgo su continuidad , así como que se trataba de una decisión "unilateral" de la empresa.

" Si esta situación persiste, no podremos mantener nuestro funcionamiento. Estamos desesperados ", habían advertido en ese mes.

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La atención que despertó el caso llevó a que varios legisladores realizaran pedidos de informes a Antel y que se convocara —a propuesta de la legisladora colorada Elianne Castro— a las autoridades de la empresa a la Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara de Diputados.

Fue allí que la gerenta general de Antel, Laura Saldanha, explicó que los cambios en el sistema de donaciones por SMS comenzaron a gestarse en 2019, diez años después de que se ideara el esquema original de contribuciones mediante mensajes de texto.

En 2009 Antel había diseñado un "servicio de valor agregado denominado servicio de recepción de contribuciones mediante mensajería SMS, destinado a entidades públicas y privadas sin fines de lucro de reconocida trayectoria", según consta en la versión taquigráfica. Fue así que 25 instituciones llegaron a integrar ese registro.

Lo que proponía el servicio era que los usuarios que tuvieran contratos de Antel con límite pudieran hacer contribuciones a estas organizaciones descontando de su saldo disponible del monto del contrato. Esto suponía una forma de no "perder" ese saldo al final del mes, dado que no se transfiere al siguiente y "no es dinero acumulable", por lo que no figura en términos contables como un "sobrante" de dinero.

Pero, explicó Saldanha, los cambios tecnológicos de los últimos años cambiaron la "relación de capacidad de los planes móviles". Por eso, se determinó en 2019 eliminar las contribuciones dentro del saldo, algo que se acordó implementar de forma progresiva.

torre antel

De hecho, distintas organizaciones fueron dejando de tener ese beneficio, entre las que se incluyeron a las fundaciones Corazoncitos, Álvarez Caldeyro-Barcia y Peluffo Giguens, entre otras. Al momento, la única que queda pendiente es ASH, que en diciembre de 2025 recibió una prórroga de un año para migrar de sistema.

¿Por qué se volvió inviable el esquema? Saldanha explicó que antes un plan se medía "en tantos minutos y tantos mensajes".

"En el 2015, un plan básico de $ 600, tenía 3 gigas incluidos. En 2020, ya tenía el doble: 6 gigas. Hoy, en 2026, para que vean el crecimiento exponencial de capacidad de datos, tiene 40 gigas. Esto volvió inviable continuar realizando una especie de equivalencia monetaria entre el precio del plan y los gigas que se consumen", señaló en la comisión.

Por eso, mantener el esquema anterior resultaba "realmente incompatible con la ecuación económica de Antel", teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y comerciales, que supusieron una "competencia cada vez más agresiva" en el mercado.

"Resulta insostenible en este esquema pensar que es proporcional la cantidad de gigas con el costo del plan", subrayó. De no hacerse estos cambios, la empresa terminaría destinando más dinero por plan que el que monto del contrato por usuario.

De esta manera, lo que se resolvió es mantener al SMS como vía de contribución a organizaciones, pero con cargo adicional para el cliente en la factura del próximo mes.

Las autoridades también detallaron que siguen existiendo otras vías de contribución, como la programación mensual de contribuciones mediante SMS o las ayudas dirigidas a clientes de telefonía fija a través de un 0900 (también programable con una suscripción mensual mediante un 0908).

En la comisión, el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, defendió los cambios bajo el entendido de que el régimen anterior "implicaba una pérdida para la empresa".

"Es decir que cada plan le sale a la empresa más caro que lo que cada persona paga por ese plan. Esta es una decisión para cuidar los recursos de la empresa", sostuvo.