Cabify se convirtió en la primera aplicación de transporte registrada bajo la nueva regulación de Canelones

La aplicación móvil Cabify se convirtió en la primera de su tipo registrada bajo la nueva regulación para plataformas de transporte en el departamento de Canelones , tras completar el proceso de habilitación previsto por la normativa aprobada por la Intendencia.

El decreto departamental en cuestión establece por primera vez un marco regulatorio para las aplicaciones de transporte de pasajeros en Canelones, incluyendo un sistema de habilitación para conductores y plataformas .

La normativa prevé un registro online, un cupo inicial de 500 vehículos particulares habilitados para operar y la posibilidad de que taxis y remises presten servicio a través de aplicaciones.

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El director general de Tránsito y Transporte canario, Alejandro Alberro , expresó que "contar con una regulación específica para las aplicaciones de transporte representa un avance para el departamento " y "permite brindar mayores garantías a los usuarios", así como "establecer reglas claras ".

Desde Cabify señalaron que "Canelones es un departamento estratégico para la movilidad en el área metropolitana" y definieron el lugar como "una zona clave".

La llegada de la plataforma a este departamento también abre la posibilidad para que nuevos conductores se sumen al servicio, siguiendo una serie de requisitos. Entre ellos está ser mayor de 21 años, contar con licencia categoría E, alta en DGI y BPS y un vehículo sedán o rural de hasta seis años de antigüedad.

La empresa española opera en más de 40 ciudades en seis países, entre ellos España, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Uruguay. La aplicación cuenta con más de 50 millones de usuarios registrados, 1,5 millones de socios conductores colaboradores y más de 1.000 empleados a nivel global.