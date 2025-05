Antonio Palma, dirigente de Nacional, cargó contra el técnico de Peñarol: "Quiero jugar siempre los clásicos contra Aguirre"

"Me gusta siempre jugar contra Aguirre porque en los clásicos le ganamos casi siempre", declaró en entrevista con Polideportivo que se emite por Canal 12.

Cuando le dijeron que él pelea la Libertadores, respondió: "Nunca ganó la Libertadores".

Cuando le acotaron que como jugador la ganó en 1987, expresó: "Vos dijiste como técnico, estás hablando del año 87".

Cuando le dijeron que Peñarol le había ganado a Nacional una final con Aguirre de técnico, recordando el Uruguayo de 2003, sin mencionar que en el Uruguayo 2009-2010 le ganó una serie final con la ventaja de la Tabla Anual (Nacional ganó 2-0 la semifinal, Peñarol ganó 1-0 la primera final y luego empataron 1-1 la segunda), Palma respondió: "Sí, pero si vos ves todos los números clásicos de Aguirre, los números son favorables a Nacional con Aguirre como técnico, me encanta jugar clásicos contra Aguirre".

"Nosotros le ganamos la final del Intermedio y la final de la Supercopa a Aguirre", remarcó Palma para contrastar las finales por el Uruguayo perdidas ante el Peñarol de la Fiera.

Consultado si no le hubiera gustado tener un técnico con la espalda de Aguirre para capear un temporal como el que Martín Lasarte no pudo atravesar, Palma no se apiadó y dijo: "No me hubiese gustado tener un técnico como Aguirre porque no me gusta perder los clásicos y Aguirre pierde casi todos los clásicos", concluyó Palma.

Palma es hijo de José Luis Palma, actual presidente de Liverpool, e ingresó a la directiva de Nacional en 2016, con la lista que coronó como presidente a José Luis "Puma" Rodríguez.

¿Cómo son los números de Diego Aguirre en clásicos como técnico de Peñarol?

En total, Aguirre dirigió 23 clásicos de los que ganó cinco, empató ocho y perdió los 10 restantes.

De los ocho que empató perdió tres por penales, dos en amistosos -con trofeos en juego- y el otro por el Torneo Intermedio 2024.

Los clásicos oficiales de Aguirre fueron 16. Ganó tres, empató seis y perdió siete. Marcó 14 goles y recibió 19 en contra.

Los números de la Fiera son netamente desfavorables en materia clásica.