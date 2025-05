La felicidad de Joaquín Papa por el "recorrido" y el jugador que quiere que José Luis Palma logre retener en Liverpool

Sobre el partido ante Cerro Largo, reveló qué fue lo que le pidió a sus jugadores en el entretiempo: "Insistir, mantener la estructura, no volvernos locos, por la desesperación del resultado o la locura de la gente, no salir todos de las posiciones, tener paciencia y cuidarnos de las transiciones del rival que las hacen bien y no cometer errores no forzados".