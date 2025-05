Por qué no habrá clásico entre Nacional y Peñarol en el Torneo Intermedio y cómo se conforman la series del segundo torneo de la Liga AUF Uruguaya

Los partidos de este domingo de tarde, que definieron el título del Torneo Apertura y consagraron campeón a Liverpool , también determinaron que no habrá clásico Nacional vs Peñarol en el Torneo Intermedio debido a la posición en la que culminaron los dos grandes en este primer certamen.

El campeón va al grupo A con el 4°, 5°, 8°, 9°, 12º, 13º y 16° del Apertura.

En el grupo B está integrado por el 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 14º y 15º.

20250518 Abel Hernández se tomó una selfie con los hinchas de Liverpool tras ganar el título del Torneo Apertura Abel Hernández se tomó una selfie con los hinchas de Liverpool tras ganar el título del Torneo Apertura FOTO: I. Guimaraens

En el caso de Nacional y Peñarol, las posiciones más esperadas, Nacional fue segundo y jugará en la serie B, mientras que Peñarol fue cuarto en el Apertura y estará en el A con el campeón Liverpool.

Hasta este domingo solamente se definieron las cuatro primeros posiciones, porque quedaron pendientes para el lunes los partidos Racing vs Miramar Misiones, Boston River vs Cerro y el suspendido Plaza vs Danubio.

SERIE A:

1°) Liverpool

4°) Peñarol

5°) Defensor Sporting o Racing

8°) a definir

9°) a definir

12°) a definir

13°) a definir

16°) a definir

SERIE B:

2°) Nacional

3°) Juventud

6°) Defensor Sporting o Racing

7°) a definir

10°) a definir

11°) a definir

14°) a definir

15°) a definir

También quedó establecido que el partido entre Peñarol y Liverpool por la serie A se jugará en la quinta fecha del Torneo Intermedio.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura, que define la integración del Intermedio:

Así se juega la última fecha del Torneo Apertura: