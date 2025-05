Trabajadores de la Biblioteca Nacional se mostraron "sorprendidos" por el cierre: "¿Recién se dan cuenta de que están sentados arriba de un polvorín?"

"No hay riesgo de vida, no hay peligro de que caiga nada, ni de que haya un derrumbe" , dijo Luigi Bazzano –dirigente de la Asociación de Funcionarios de la BNU– a Subrayado pero apuntó que sí existen "problemas serios".

"El edificio está en mal estado. Las colecciones, que es lo más importante, están en mal estado y corren riesgo porque están afectadas por problemas de humedad y de plagas. En los depósitos de diarios no funcionan todos los deshumidificadores, no funciona la climatización y hay ratas, cucarachas, arañas y sobre todo el pez de plata, que es el principal enemigo del papel”, sostuvo.

Bazzano aseguró que a los trabajadores de la BNU les "sorprendió muchísimo" la decisión. "No nos avisaron a los trabajadores, no le dijeron nada al sindicato, pero no le dijeron nada a los jefes y a los encargados de las secciones, que son los que mantienen viva y funcionando la Biblioteca Nacional”, agregó.