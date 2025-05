¿Una decisión "desatinada" y "lamentable", o "arriesgada" y con "sentido de responsabilidad"? El cierre de la Biblioteca generó críticas y defensas en el sistema político

La Biblioteca Nacional no suele estar en el centro de la conversación política —o directamente en la conversación pública—, pero el cierre al público que se anunció este lunes en conferencia de prensa de repente la colocó allí: en medio de comentarios de la oposición, del oficialismo y de los ataques y defensas que provocó la decisión de su nueva directora, Rocío Schappapietra.

En el anuncio de este lunes, que coincidió con la celebración del Día del Libro, Schiappapietra explicó que entre los problemas que enfrentan se cuentan la presencia de hongos y ratas debido a que no se contratan empresas para hacerlo , así como también otros inconvenientes sanitarios que incluyen la inundación de algunos sótanos. También hay varias salidas de emergencias bloqueadas por la acumulación de documentos y papeles. A eso se suma el robo de once manuscritos ocurrido en 2024.

El texto publicado por Trujillo establece que "las 'crisis' que menciona la directora apuntan de forma directa a la gestión que entre 2020 y 2025 tuve el alto honor de encabezar, durante la administración del presidente Luis Lacalle Pou. ¿O acaso hace referencia a gestiones anteriores? Sería bueno que lo aclarara. Hace pocos días participé junto a la actual directora de una actividad organizada por la BNU y en ningún momento se hizo referencia a las 'crisis' mencionadas en su intervención de hoy. Al contrario, se destacó la gestión anterior".

Trujillo se pregunta en su carta si la Biblioteca seguirá cerrada hasta 2026, cuando empiece a regir el nuevo presupuesto para la institución que se aprobará este año, y afirmó: "A nosotros sí nos tocó asumir en un verdadero caos, luego de quince años de gestión del partido que hoy preside el gobierno que integra la directora. La BNU no tenía memoria de gestión y estaban ausentes múltiples protocolos, además de casi nula acción en el interior. Había una falta absoluta de rumbo y de liderazgo. Nunca me recibió la directora anterior ni me hizo llegar información de la BNU. Había enormes problemas locativos y de limpieza, de seguridad, de gestión humana y de presupuesto. Y en ningún momento se nos pasó por la mente que la solución fuera cerrar la institución".

En seguida, varios actores de la política también se manifestaron contrarios al cierre de la institución, sobre todo desde la oposición.

Uno de los primeros fue Robert Silva. El senador del Partido Colorado citó la carta de Trujillo y dijo que el gobierno "hizo historia" al anunciar el cierre de la Biblioteca en el Día del libro con un mensaje "contradictorio, poco claro y que genera incertidumbre".

En un nuevo día del libro y de celebración para la @BNUruguay el gobierno se encarga de hacer historia. Anuncia su cierre con un mensaje contradictorio, poco claro y que genera gran incertidumbre.

La improvisación y falta de rumbo visible a todas luces https://t.co/cVWa9IacWn — Robert Silva (@RobertSilvaUy) May 27, 2025

El diputado colorado Felipe Schippani, en tanto, consideró que la medida es "improvisada y hasta infantil", y que "desprecia el valor simbólico de una fecha dedicada a celebrar las letras". Al mismo tiempo, pidió convocar a Mahía y a Schiappapietra al Parlamento de manera de pedir explicaciones sobre la medida.

Hoy, Día del Libro y aniversario 209 de la Biblioteca Nacional, el gobierno anuncia su cierre al público. Una medida improvisada y hasta infantil, que desprecia el valor simbólico de una fecha dedicada a celebrar las letras.

Solicitamos la urgente convocatoria del Ministro Mahía… pic.twitter.com/15iHLkyhrc — (@FelipeSchipani) May 26, 2025

Solicitamos la urgente convocatoria del Ministro Mahía… pic.twitter.com/15iHLkyhrc — (@FelipeSchipani) May 26, 2025

Otro representante, esta vez del Partido Nacional, también se manifestó contrario a la decisión. Fue Rodrigo Goñi, que en su cuenta de X escribió: "Cerrar la Biblioteca Nacional configura un desatino inadmisible y sólo explicable porque la tarea le quedó grande. Una nueva perla para un collar de incapacidades y desprecio a la sociedad uruguaya".

Cerrar la Biblioteca Nacional configura un desatino inadmisible y sólo explicable porque la tarea le quedó grande. Una nueva perla para un collar de incapacidades y desprecio a la sociedad uruguaya https://t.co/i16lDy2FEq — Rodrigo Goñi Reyes (@DipRodrigoGoni) May 26, 2025

"¡Qué manera de encarar los problemas! Menos mal que no pusieron a esta señora a dirigir el Hospital de Clínicas", escribió, además, el colorado Ope Pasquet.

¡Qué manera de encarar los problemas! Menos mal que no pusieron a esta señora a dirigir el Hospital de Clínicas.https://t.co/CBDkHUr88b — Ope Pasquet (@opepasquet) May 27, 2025

Desde el oficialismo, si bien hubo muestras de apoyo mayoritarios a la medida, también despertó algunos cuestionamientos. El senador Felipe Carballo, por ejemplo, aseguró que la medida "duele profundamente" y que "envía un mensaje difícil de entender".

La Biblioteca Nacional, fundada en 1816, es un orgullo del país y un servicio fundamental para la ciudadanía. Guarda alli nuestra memoria escrita y promueve el encuentro con la lectura a todas las generaciones. — Felipe Carballo (@fcarballo711) May 27, 2025

Sin embargo, el apoyo predominó entre filas del Frente Amplio. La senadora Blanca Rodríguez, por ejemplo, dijo a La Diaria este martes que Schiappapietra "denunció inmediatamente la situación cuando asumió el cargo" y que el estado de los bienes de la institución estaban en un estado comprometido.

"No podés imaginarte lo que son los pedazos de diario originales de época que están allí esparcidos. Los libros, montoneras de libros, acervo que fue donado, sobre el piso que está inundado, suelos inundados, ratas por todos lados”, dijo Rodríguez.

La exdirectora de Cultura de la IM y directora teatral Mariana Percovich respaldó la decisión en su cuenta de X y en un extenso mensaje destacó que se puso el tema en agenda y que ahora existe una conversación en torno a la Biblioteca y su estado. "Si se quería poner el tema en agenda: fue de alto impacto y ahora si tendremos una renovación multicausal en marca en nuestra querida BN", escribió.

Era triste y preocupante ser usuaria de la Biblioteca Nacional en los últimos tiempos. La decisión de cerrar para diseñar y poner en práctica la BN del futuro en todas sus dimensiones va a requerir presupuesto, personal y riesgo . Como lo fue cerrar el Solis () — Mariana Percovich (@PercoMariana) May 27, 2025

La directora de Cultura del MEC, Maru Vidal, respaldó la decisión de Schiappapietra y aseguró que en la gestión cultural pública se deben "asumir riesgos, explicar contextos y cuidar los procesos".

En la gestión cultural pública, hacerse cargo también implica asumir riesgos, explicar contextos y cuidar los procesos. Lo que hoy anunció la directora de la Biblioteca Nacional @roschiapapietra requiere determinación, honestidad y sentido de responsabilidad institucional. https://t.co/FXRljJHzAa — Maru vidal (@vidalmaru1) May 27, 2025

Finalmente, también hubo espacio para las repercusiones en el ámbito académico. El historiador José Rilla también se lamentó por el cierre de la institución en sus redes sociales, donde expresó: "Cerrar, qué desastre, qué desatino".