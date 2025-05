La Biblioteca Nacional cierra sus puertas al público por problemas edilicios y una "gran crisis estructural"

Hoy se celebra el Día Nacional del Libro: por qué Uruguay eligió una fecha que no coincide con la internacional

En ese sentido, Schiappapietra aseguró que la institución tiene una "crisis estructural" y de "usabilidad", y se deben encontrar soluciones urgentes para resolver un "caos organizacional" con varios "conflictos internos" vinculados.

En términos edilicios, la Biblioteca Nacional tiene problemas para combatir la presencia de ratas y de hongos debido a que no se contratan empresas para hacerlo, así como también otros inconvenientes sanitarios que incluyen la inundación de algunos sótanos. También hay varias salidas de emergencias bloqueadas por la acumulación de documentos y papeles.

Por otro lado, se detectó el robo de al menos once manuscritos durante el 2024. “El año pasado desaparecieron once manuscritos del archivo literario y vamos a empezar un proceso de investigación, porque no existe un protocolo. Lo detectamos la semana pasada y se lo informé al ministro. Las familias de los escritores, las escritoras, de los historiadores de nuestro país, nos depositan su confianza, su archivo, y parte del rol que cumple la Biblioteca es guardarlo y preservarlo", agregó Schiappapietra.

El edificio de 18 de Julio cerrará entonces sus puertas este martes de forma indefinida, aunque sus empleados seguirán usando esas oficinas para desempeñar sus tareas.

"Vamos a ir reabriendo a medida que sea seguro que las personas ingresen aquí, porque es una medida que tomamos en ese sentido”, expresó Schiappapietra.