"La decisión es lamentable": exdirector de la Biblioteca Nacional cuestionó el cierre de la sede al público que se anunció en el Día del Libro

La directora de la BNU explicó que entre los problemas que enfrentan se cuentan la presencia de hongos y ratas debido a que no se contratan empresas para hacerlo, así como también otros inconvenientes sanitarios que incluyen la inundación de algunos sótanos. También hay varias salidas de emergencias bloqueadas por la acumulación de documentos y papeles. A eso se suma el robo de once manuscritos ocurrido en 2024.

La carta del exdirector de la Biblioteca Nacional en respuesta al cierre

0018828788.webp Valentín Trujillo M. CERCHIARI

El texto publicado por Trujillo establece que "las 'crisis' que menciona la directora apuntan de forma directa a la gestión que entre 2020 y 2025 tuve el alto honor de encabezar, durante la administración del presidente Luis Lacalle Pou. ¿O acaso hace referencia a gestiones anteriores? Sería bueno que lo aclarara. Hace pocos días participé junto a la actual directora de una actividad organizada por la BNU y en ningún momento se hizo referencia a las 'crisis' mencionadas en su intervención de hoy. Al contrario, se destacó la gestión anterior".

Trujillo se pregunta en su carta si la Biblioteca seguirá cerrada hasta 2026, cuando empiece a regir el nuevo presupuesto para la institución que se aprobará este año, y afirmó: "A nosotros sí nos tocó asumir en un verdadero caos, luego de quince años de gestión del partido que hoy preside el gobierno que integra la directora. La BNU no tenía memoria de gestión y estaban ausentes múltiples protocolos, además de casi nula acción en el interior. Había una falta absoluta de rumbo y de liderazgo. Nunca me recibió la directora anterior ni me hizo llegar información de la BNU. Había enormes problemas locativos y de limpieza, de seguridad, de gestión humana y de presupuesto. Y en ningún momento se nos pasó por la mente que la solución fuera cerrar la institución".

El exdirector de la Biblioteca repasa algunas acciones que se realizaron durante su administración, como refacciones en la fachada principal y lateral del edificio ubicado en 18 de Julio y Tristán Narvaja, el establecimiento de nuevos acervos y locaciones, una reforma organizacional, y la mejora de la página web de la institución.

Además, señala que en 2023 "se batió el récord de visitas de preescolares, escolares y liceales, con más de 7.000 alumnos". "Lo mismo para investigadores académicos y consultas desde el exterior, tanto de uruguayos como de extranjeros", agregó.

Trujillo considera que este anuncio "demuestra inoperancia" y que se trata de "un experimento improvisado", por parte de la nueva administración.