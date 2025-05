Inundaciones, hongos, robos y hundimientos: uno por uno, los argumentos por los que se cerró la Biblioteca Nacional

El cierre de la Biblioteca generó además la reacción del sindicato de la BNU. Uno de sus referentes, Luigi Bazzano, dijo que a los trabajadores les "sorprendió muchísimo" la decisión. "No nos avisaron a los trabajadores, no le dijeron nada al sindicato, pero no le dijeron nada a los jefes y a los encargados de las secciones, que son los que mantienen viva y funcionando la Biblioteca Nacional”, declaró a Subrayado.