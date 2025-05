Graciela Rodríguez contó el "difícil" momento que pasó con Hugo Arana cuando hicieron "Hogar, dulce hogar" en Canal 10: "No fue muy buen compañero"

"¡Qué éxito! Qué momento de producción nacional de ficción", comentó Morán.

Sin embargo, la conversación cambió de rumbo. "Qué momento que pasé yo", deslizó Rodríguez y la conductora le preguntó más al respecto. "A la gente no le gusta decir, y menos sobre una persona que no está, pero no fue muy fácil trabajar con él", dijo la actriz.

Rodríguez explicó que ella admiraba a Arana desde "chiquita" y lo consideraba su "ídolo" cuando lo veía junto a su padre en Matrimonios y algo más. "Era un gran actor", valoró.

Hugo Arana y Graciela Rodríguez interpretaban a Rolando y Julia, un matrimonio de muchos años de casados que se sostenía entre la frustración, el hartazgo, el humor y el cariño.

Sin embargo, Rodríguez recordó que "fue muy difícil" trabajar con el actor argentino. "No fue muy buen compañero, y la gente no lo dice", sostuvo.

"Se trae a una persona para que marque rating, no sabés si marcó o no marcó, y obviamente que se le paga muchísimo más. Yo no quería enterarme de cuánto le pagaban porque yo hacía pareja con él, o sea que tenía el mismo lugar", comentó.

"Una de las cosas que no quería era repetir la escena. No te podías equivocar. Por suerte no me equivoqué nunca", explicó Rodríguez y agregó: "La compañeras me decían 'qué suerte que no nos tocó, vos tenés cancha'".

"¿Vos podés creer que la gente lo que decía que transmitíamos era un matrimonio?", dijo Rodríguez sobre lo que se transmitía en la pantalla de la televisión. "Pero las pasé", concluyó.