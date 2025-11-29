Dólar
NACIONAL

Mirá el probable equipo de Nacional para enfrentar a Peñarol en la final de vuelta de la Liga AUF Uruguaya: Jadson Viera ensayó un cambio de esquema

Tras el empate 2-2 en la ida, disputada en el Campeón del Siglo, se espera que Nacional llegue con cambios en nombres y en táctica a la vuelta en el Gran Parque Central

29 de noviembre 2025 - 15:40hs
El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Este domingo a las 16:30 Nacional recibirá a Peñarol en el Gran Parque Central por la segunda final de la Liga AUF Uruguaya 2025, en la que se definirá el campeón uruguayo de este año.

Tras el empate 2-2 en la ida, disputada en el Campeón del Siglo, se espera que Nacional llegue con cambios en nombres y en táctica a la vuelta.

En los últimos días el entrenador Jadson Viera probó su equipo con un esquema 4-3-1-2, cambiando el 4-4-2 que utilizó en el primer clásico ante el carbonero.

Para pasar a ese esquema, el DT realizó dos cambios en el medio de la cancha. Salieron los extremos del primer encuentro, Luciano Boggio y Juan Cruz de los Santos, para el ingreso de Nicolás Lodeiro como tercer volante central, junto a los ya incluidos Lucas Rodríguez y Christian Oliva, y de Nicolás López como enganche.

En defensa Viera entrenó con Nicolás Rodríguez en lugar de Emiliano Ancheta en el lateral derecho, luego de que Ancheta sufriera una lesión en su nariz por un golpe en un entrenamiento. Sin embargo, se espera que Ancheta vuelva a ser titular en el Parque, utilizando una máscara de protección.

En el ataque se mantendrían Christian Ebere y Gonzalo Carneiro, el doble nueve con el que Viera sorprendió a Peñarol en el primer partido.

El probable equipo de Nacional

El probable equipo de Nacional, según el entrenamiento de este jueves, sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Lucas Rodríguez, Christian Oliva y Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Christian Ebere y Gonzalo Carneiro.

