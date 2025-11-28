Por amplia mayoría y con más de 250 socios, la asamblea de Nacional aprobó por amplia mayoría la memoria y el balance 2024-25 y fue aplaudido de pie Hernán Navascués

La asamblea de Nacional votó por amplia mayoría la memoria y el balance anual de 2024-2025

La asamblea de Nacional votó este viernes por la noche por amplia mayoría la memoria y balance anual 2024-2025 que ya había votado de manera unánime la comisión directiva del club durante esta semana.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El presidente Vairo redactó la memoria descriptiva que da introducción al documento, al que accedió Referí, en la que señala que ha sido “un año de mucho aprendizaje” para la nueva conducción del club.

En el mismo se destacan los ingresos netos por transferencias en este ciclo que va desde el 1° de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025.

PEÑAROL El detrás de escena de Nahuel Herrera previo al clásico: Peñarol contrató a un kinesiólogo argentino para que mejore su hombro y Diego Aguirre lo prueba este sábado

LIGA DE NACIONES Paraguay 0 vs 0 Uruguay EN VIVO: el equipo de Ariel Longo busca el gol en forma desordenada en los 10' finales por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027

Los números fueron superiores a los US$ 12 millones por las transferencias de los futbolistas Lucas Sanabria, Bruno Damiani, Leandro Lozano, Mateo Rivero, Gonzalo Petit, Jeremía Recoba, Gabriel Báez y Lucas Morales.

Como informó Referí, otro aspecto que se menciona es el cambio de estructura en la política de incorporaciones, “orientando la estrategia hacia la inversión en fichas de jugadores como herramienta para fortalecer el patrimonio deportivo y económico de la institución, conformando un portafolio de inversión con un retorno estimado del 12,9% según valoraciones de mercado”, lo que refleja la “capacidad del club para generar valor sobre activos deportivos propios”.

Más de 250 socios fueron a votar

La asamblea de socios de Nacional de este viernes tuvo una importante concurrencia.

Fueron más de 250 asociados los que votaron.

La asamblea ordinaria de Nacional aprobó por amplia mayoría la memoria y el balance correspondientes al período 2024-2025.

A su vez, fue aplaudido de pie Hernán Navascués, quien se retira del club luego de varios años de arduo trabajo.