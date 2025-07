Guillermo Almada: la cláusula innegociable con Valladolid, por qué quiere a Washington Aguerre y el segundo futbolista uruguayo que intenta incorporar

"La llegada de Aguerre no depende de nosotros . Digamos que tenemos la plaza con algunos arqueros cubiertos también, porque previo a este interés teníamos. Ahora son cuestiones que no pasan por nosotros, pero sí es un jugador que nos interesa y que nos gustaría tener , pero lo está manejando más la gente de la institución más allá de que estamos muy conformes con los arqueros que tenemos".

"Las necesidades que tenemos, por más que el puesto de arquero se incorporó hace unos días, las características de Aguerre y Helguera pueden ser un aporte importante para nosotros. En el caso de Aguerre, sumado a lo que pueda aportar en la experiencia y conducción del plantel", señaló en diálogo con Minuto 1 de Carve Deportiva.

La cláusula para la selección uruguaya

Con respecto a un posible llamado de la selección uruguaya, manifestó: "Tengo una cláusula por si me llama la selección. La he puesto siempre más allá de que aparezca o no aparezca el interés. Antes de entablar cualquier conversación económica o deportiva, porque lo primero que hablé fue del proyecto deportivo, antes está la cláusula que quiero poner y algunos te la aceptan o no, y el que no te la acepta, a veces terminan las conversaciones allí y en este caso fue aceptada".

Por otra parte, Almada se refirió a los amistosos que su equipo jugará en Chile, luego que le ganó 2-0 a Colo Colo este miércoles: "Estaba programado hace bastante tiempo. Interfiere un poco con la preparación y planificación para el inicio del campeonato pero teníamos que afrontarlo desde el inicio. Tantas horas de vuelo, más allá de las comodidades que pueda llegar a tener el avión, ir a otras latitudes, para los jugadores europeos es una gran novedad, sobre todo porque tenemos un plantel muy joven, más allá de alguna incorporación que hemos hecho" señaló.

"Era un partido peligroso para nosotros porque salimos de la pretemporada el domingo y Colo Colo está en actividad e hicieron un gran partido y una gran presentación y pudimos obtener el triunfo que en definitiva es lo menos importante en este momento, pero siempre ganar es beneficioso para una preparación".