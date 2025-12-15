La sorpresiva decisión de Mauricio Moreira, el ciclista uruguayo hijo de Federico Moreira, quien deja la actividad profesional a sus 30 años y en Europa

El ciclista uruguayo Mauricio Moreira , hijo de Federico Moreira y uno de los pedalistas celestes que competía en Europa, más precisamente en Portugal, anunció que deja el deporte profesional a sus 30 años para estar más cerca de su familia.

La decisión llamó la atención porque hace pocos más de un mes se había anunciado que el salteño iba a dejar su equipo, Efapel, para correr en 2026 en Feirense.

“Hoy cambio la bandera a cuadros por la bandera de la familia”, señaló el uruguayo en su mensaje de Instagram este domingo. “Después de muchos años dedicado al ciclismo profesional, llegó el momento de tomar la decisión que todo deportista se enfrenta alguna vez: cerrar esta etapa de mi vida”.

“El ciclismo fue mi casa durante años. Me dio alegrías inmensas, desafíos constantes, triunfos que me marcaron y derrotas que me enseñaron. Me exigí siempre al máximo, con disciplina, ambición y una entrega total. Viví para entrenar, competir y mejorar cada día”, agregó.

Moreira, que fue ganador de la Vuelta de Portugal 2022, y que en las dos últimas temporadas ha tenido actuaciones discretas, señaló: “Pero en ese camino de búsqueda constante, también dejé cosas importantes en el camino”. “Mi exigencia personal y el compromiso con este deporte me llevaron, muchas veces sin darme cuenta, a estar ausente en momentos que no vuelven: tiempo con mi familia, con mis seres queridos, con quienes siempre estuvieron ahí, incluso cuando yo no podía estar”.

“Hoy entiendo que la vida también se gana fuera de la ruta”, agregó Mauricio, hermano del también ciclista Agustín Moreira, quien se retiró tiempo atrás.

Mauricio Moreira Mauricio Moreira en la Volta de Portugal 2024, la que tuvo que abandonar sabgalcyclingteam

“Que hay abrazos pendientes, charlas postergadas y momentos que merecen ser vividos con la misma pasión con la que viví cada carrera. Por eso, hoy elijo cambiar de rumbo. Elijo devolver el tiempo que no di, estar presente y construir una nueva etapa desde otro lugar”, comentó.

Moreira, que en Uruguay corrió en Estudiantes El Colla y CC Fénix, dio el salto definitivo a Europa en 2017, cuando pasó a Caja Rural de España, luego pasó a Vigo-Rías Baixas, y luego siguió en Efapel en 2021. En 2022 y 2023 corrió para Galssdrive Anicolor y en 2024 pasó a Sabgal / Anicolor, equipo que le rescindió contrato en agosto de ese año por "abuso de confianza" al tener un precontrato para 2025, año en el que defendió a Efapel.

0024823187.webp Mauricio Moreira tuvo un gran desempeño en la Volta al Asenjo @CajaRural_RGA

Su máximo logro fue al ganar la Vuelta de Portugal en 2022, luego de haber sido segundo el año anterior al caerse en la contrareloj final.

Luego, no volvió a repetir sus buenas actuaciones y en 2024 tuvo un duro momento al caer en la cuarta etapa de la Vuelta de Portugal.

“Agradezco profundamente a cada equipo que confió en mí, a mis compañeros, entrenadores, staff y a todos los que formaron parte de este viaje. Y gracias a los aficionados, por el apoyo incondicional y el respeto durante todos estos años”, señaló.

“Me retiro del ciclismo profesional con la conciencia tranquila, sabiendo que lo di todo. No me voy con vacío, me voy con gratitud. Y con la certeza de que ahora comienza una carrera diferente, igual de importante. Gracias, ciclismo, por tanto. Ahora es tiempo de la familia, de los afectos y de un nuevo comienzo”, señaló.