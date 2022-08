Mauricio Moreira, al igual que su padre Federico escribe su propio legado

Desde niño, el pequeño Mauricio Moreira nació respirando ciclismo. Era inevitable. Era uno de los hijos de Federico, el máximo ganador de la Vuelta Ciclista del Uruguay, al que acompañaban a las carreras con su familia, entre ellos Agustín, su hermano dos años mayor, que también se crió entre bicicletas y tubulares.

Ambos continuaron el legado de su padre en el deporte y esta semana Mauricio volvió a poner al apellido en lo alto al ganar la Vuelta de Portugal, un hito histórico para él y para el pedal uruguayo.

Cuando los equipos en los que competía su padre llegaban a Salto, la casa de la familia se convertía en una concentración, con ciclistas y allegados yendo y viniendo. “Lo recuerdo como el niño que era cuando corríamos en Peñarol en el año 2000, cuando concentrábamos en Salto e íbamos a almorzar y cenar a la casa de él porque éramos compañeros de Federico, su padre. Creo que tenía unos 6 años en aquella época y vivía jugando con su hermano Agustín y sus hermanas. Así lo recuerdo”, contó a Referí Jorge Bravo, el exciclista retirado este año, que conoció de chiquito a Mauricio y que también luego compitió con él en el pelotón local, antes de que el joven se fuera a Europa.

El niño creció. Mauricio Moreira, de 27 años, se coronó ganador de la Vuelta de Portugal, una prueba que estuvo muy cerca de conquistar el año pasado, pero que una caída en la contrarreloj lo dejó con las manos vacías y con la imagen de las lágrimas en su rostro al ver escaparse la victoria.

Un año después, tuvo su revancha y en la contrarreloj final arremetió y se quedó con el título.

Tanto Bravo, como José “Pepe” Mansilla, periodista y relator de varias temporadas de ciclismo, y Eddy Mansulino, columnista de ciclismo en Por Decir Algo, consultados por Referí, coincidieron que la victoria de Moreira en Portugal fue “muy importante”, para él y para el ciclismo uruguayo.

“Para él, es la confirmación de que este es el camino, un camino que ya viene recorriendo desde hace mucho tiempo, no solamente con esta experiencia europea, sino que él ha estado compitiendo desde muy joven en Brasil. Con todo lo que eso representa: la soledad de un deportista amateur en el exterior y todo lo que tiene superar”, dijo Mansilla.

Con este logro, Moreira sube un escalón, agregó quien relató varias carreras de Mauricio en el país. Para el ciclismo uruguayo, su logro también es muy valorado. “Toda experiencia para un ciclista uruguayo en el exterior, por mínima o magra que sea, es favorable. El secreto está en competir en el exterior”, señaló.

“Es un triunfo importantísimo para su carrera, es su mayor triunfo”, dijo Mansulino. “Es el mayor triunfo de un ciclista uruguayo en una competencia de ruta a nivel profesional, no hay un triunfo de esa magnitud”, agregó.

¿Cómo puede incidir este logro en su carrera? Mauricio siempre tuvo en claro que su objetivo era triunfar fuera de Uruguay. En junior se fue a Avaí de Brasil para correr en ese equipo. Luego, volvió, corrió en Uruguay y cuando tuvo opciones de ir a Europa, se fue.

“Llegó a un equipo súper importante en España como el Caja Rural”, repasó Bravo. “Estuvo unas temporadas y después no le fue del todo bien. Sin dejarse caer, no tuvo miedo en dar un paso atrás para tomar impulso y se fue a un equipo pequeño para correr Copa España en un equipo amateur, desde el que dio el salto a Portugal para pasar a Efapel, su actual equipo, el año pasado”.

Ahora, con este logro, su nombre vuelve a tomar fuerza en el mundo del ciclismo, si bien ganó una carrera que se ubica dos escalones por debajo de las tres grandes: el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta de España.

Para Bravo y Mansilla, Mauricio “no tiene techo”. “Siempre lo decía en los podios de las carreras cuando tenía que convocarlo para ser premiado o en los programas. Es una realidad, no tiene techo, y esto es la confirmación. No nos asombremos si de aquí a poco es convocado por otro equipo que lo lleve a otro nivel, que sería lo más justo y lógico”. La ilusión es que llegue a un equipo World Tour, los de máxima categoría, que corren Tour, Giro o Vuelta de España.

Por su parte, Mansulino, consideró que el ciclismo portugués no es de “impulsar” ciclistas a otros niveles más altos, si bien destacó que un ciclista top en ese país gana salarios muy buenos a nivel europeo, de entre 80.000 a 100.000 euros al año. Por ejemplo, si alguien se quiere llevar a Moreira, debe pagar una cláusula de 250.000 euros, ya que tiene contrato hasta 2024 con su equipo.

Emigrar por su sueño

A diferencia de su padre Federico y de su hermano Agustín, Mauricio apostó a ir por todo en el exterior. “Siempre fue determinado en lo que quería ser”, dijo Bravo. “Tiene muy claro que quiere ser reconocido a nivel mundial y llegar más lejos de lo que ha llegado”.

“Siempre se habló de que era muy meticuloso y una firme promesa”, dijo Mansulino. “A diferencia de Federico, su padre, y Agustín, su hermano, que son muy familieros, que él también lo es, pero él estaba dispuesto a alejarse de su familia para poder triunfar, como cuando se fue a Brasil de adolescente”, recordó.

Mansilla destacó otro aspecto que superó: “El camino de él ha sido muy solitario hasta ahora”, dijo. “La gente se queda con que ganó en Portugal, pero para llegar a eso debió recorrer un largo camino que no nos imaginamos”.

Para los tres consultados, su decisión de irse a Europa fue muy acertada. “Lo bien que hizo, porque con las condiciones que tiene si se hubiese quedado en Uruguay estaría con nosotros y sería un talento perdido en este ciclismo pobre que tenemos”, dijo Bravo.

Ahora, con este logro, esperan que Moreira pueda seguir creciendo, con una edad óptima para dar el salto a un equipo top, y que sea un ejemplo e inspiración para todos los ciclistas uruguayos, y que sepan que con el objetivo claro y el esfuerzo se puede llegar.

“Espero que este triunfo de Mauri y sobre todo el recorrido que ha tenido en su carrera deportiva sea mirado con buenos ojos y sea un objetivo a seguir por los jóvenes ciclistas en este país. Que sepan y tengan claro que los sueños hay que perseguirlos, que hay que esforzarse y jugarse en la vida y que el futuro del ciclismo y sus jóvenes no está en Uruguay, sino afuera. En Europa, empezando en equipos pequeños y haciendo un trabajo de hormiga para lo que logró Mauricio”. Jorge Bravo

"No tiene techo la carrera de Mauricio, si sigue así como va, con esas condiciones. Y sobre todo mentalmente, esa fortaleza mental es la que lo va a llevar a grandes cosas. Ojala el año que viene lo veamos con contrato en un equipo World Tour y se pueda ver a un uruguayo en ese nivel". Jorge Bravo

“Mauricio tiene algo muy a favor y muy en contra, una mochila muy que lleva y que es su apellido. Y a esa mochila hay que saber gestionarla. Y esto ha sido mérito de Mauricio, como ha gestionado esa mochila, porque a veces pesa mucho y juega mucho a favor. Te condiciona muchísimo. Pero también ser ‘hijo de’ le ha dado a él una experiencia y conocimiento que lo ha ayudado”. Pepe Mansilla

“Lo recuerdo como un enorme ciclista, con muchísimo futuro, y me alegro muchísimo por su triunfo, me emociono mucho verlo ganar, porque es uno de los nuestros, es uno de los jóvenes. Es la reivindicación de los que se fueron y no pudieron llegar y tuvieron que volver, es la reivindicación de los que nunca pudieron salir teniendo tantas o más condiciones que él pero no se le dieron las posibilidades, y es el faro y la inspiración para aquellos que tiene en mente seguir ese camino”. Pepe Mansilla

"Mauricio Moreira siempre estaba mirando más allá de su momento actual: cuando el hermano gana la Vuelta de la Juventud, él la corre, pero al otro año, que tenía edad para correrla, se va a Estudiantes El Colla para correr Rutas de América con Milton Wynants, y de joven gana etapas de Rutas de América. Siempre se lo vio como profesional y que si tenía la posibilidad de ir a Europa, podía tener muchas chances. Es un gran ciclista". Eddy Mansulino.

"La Vuelta de Portugal fue considerada en su época, varios años atrás, como la cuarta grande, disputando con la Vuelta de España como la tercera grande (despúes del Tour de France y el Giro de Italia). Es anterior a la Vuelta de España. No era tan corta como ahora, llegó a tener 18 o 19 etapas. Y no hubo un triunfo de un ciclista uruguayo en una carrera de esa magnitud". Eddy Mansulino