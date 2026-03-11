ADN confirmó que cuerpo encontrado en aguas de Maldonado pertenecía a pescador que había desaparecido en Cabo Polonio

Una prueba de ADN ordenada por el fiscal Sebastián Robles confirmó que el cuerpo encontrado el 18 de febrero en aguas de Maldonado, entre la Laguna Garzón y el balneario José Ignacio , pertenecía a Óscar Calimares , un reconocido pescador que había desaparecido a comienzos de febrero en Rocha .

La desaparición de Calimares, un hombre de 58 años, había ocurrido el 2 de febrero en aguas de la localidad de Cabo Polonio .

De acuerdo a lo informado en su día por El Observador, el hoy fallecido estaba pescando en la zona cuando, de repente, su embarcación terminó dada vuelta, cayendo él al agua .

Tiempo después, personal de Prefectura encontró la embaración y al notar la ausencia de tripulante a bordo, personal de Prefectura inició un proceso de búsqueda durante varios días, sin mayores éxitos .

Ante la imposibilidad de encontrar al pescador y por el tiempo transcurrido, el 10 de febrero los efectivos cesaron los trabajos de búsqueda.

El 18 de febrero se encontró en aguas de Maldonado un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Producto de esto, y ante la posibilidad de que el cuerpo perteneciera a Calimares, Robles ordenó la realización de una prueba de ADN.

Luego de varias semanas y según confirmaron fuentes de Fiscalía a El Observador, Robles recibió los resultados del examen y confirmó que el cuerpo pertenecia al pescador.