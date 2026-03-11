Boric abandonó el Palacio de La Moneda y se dirige a la investidura de Kast: "Ha sido un orgullo servirles"

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, junto a su pareja Paula Carrasco, salen del palacio de La Moneda este miércoles

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric , se despidió este miércoles del Palacio de La Moneda tras un mandato de cuatro años y puso rumbo a la sede del Parlamento, en la ciudad costera de Valparaíso, para la investidura de José Antonio Kast .

"Ha sido un orgullo gigante haberles servido, les prometo que lo he hecho con muchísima convicción y con muchísimo orgullo" , dijo a su llegada al palacio el exlíder estudiantil, que deja el cargo con apenas 40 años y que llevó por primera vez al poder a una nueva generación de izquierdas.

"Gracias por tanto y perdón por lo poco, pero hemos dado nuestro mejor esfuerzo ", añadió.

El exdiputado, oriundo de la austral Punta Arenas, salió de la sede del gobierno chileno de la mano de su pareja y madre de su hija, la química Paula Carrasco, saludando a un grupo de simpatizantes que le despidieron al grito de "¡Boric, amigo, el pueblo está contigo!" .

La pareja presidencial fue despedida con honores por la Guardia de Palacio y se dirigió a Valparaíso, a 110 kilómetros de Santiago, donde a mediodía será la ceremonia de investidura y donde Kast —su gran rival político y a quien ganó hace cuatro años— se convertirá en el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en democracia.

El líder de izquierda cierra un mandato marcado por la recuperación económica tras el estallido social y la pandemia y por los procesos constitucionales fallidos, un periodo que arrancó entre símbolos y grandes expectativas y que termina con algunos avances sociales, pero con muchas de sus promesas sin cumplir.

Entre sus logros se encuentran la estabilización económica, el control de la inflación, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo y la reforma de las pensiones.

Con apenas 36 años, el exdirigente estudiantil se convirtió en marzo de 2022 en el presidente más joven de Chile y llegó al poder rodeado de sus compañeros de luchas universitarias y con el apoyo del Partido Comunista y las fuerzas tradicionales de la centroizquierda.

Abandona el Palacio de La Moneda con un nivel de aprobación que se ha mantenido constante (30 %) y con la sensación general de que no ha logrado solucionar las principales preocupaciones ciudadanas: la delincuencia y la ralentización económica, según las encuestas.

Aunque no ha hecho público qué hará a partir del miércoles, hay consenso entre los analistas en que aún le queda mucha carrera política y que, quizá, en cuatro años más, aspirará de nuevo al Palacio de La Moneda.

EFE