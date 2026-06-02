El futuro de la vivienda para mayores de 60

Una nueva forma de vivir después de los 60 ya empezó a transformar el mercado inmobiliario, y BeOne Desarrollos impulsa esa nueva manera de habitar , con un proyecto pensado para las necesidades y formas de vida de hoy.

Hoy, cada vez más personas buscan espacios que combinen independencia, bienestar, comunidad y calidad de vida, en proyectos pensados especialmente para disfrutar esta etapa con libertad y tranquilidad.

La transformación demográfica ya comenzó a cambiar la forma en la que vivimos, y también la manera en la que se piensa la ciudad y la vivienda. En ese contexto, empieza a consolidarse una nueva generación de proyectos inmobiliarios orientados al bienestar, la vida activa y la comunidad para personas mayores de 60 años. Life+60 nace justamente como respuesta a ese cambio cultural y habitacional, proponiendo una nueva forma de vivir esta etapa: acompañado, conectado y con independencia.

“En BeOne vemos en el “Senior Living” y en los proyectos pensados para el bienestar una enorme oportunidad de generar impacto social y económico al mismo tiempo, creando espacios más humanos, conectados y preparados para las nuevas formas de vivir”, señala Nicolás Gamella , director de BeOne Desarrollos.

A menos de un año de su presentación, Life+60 comenzó a posicionarse como uno de los desarrollos más singulares del mercado inmobiliario uruguayo, no solo por estar dirigido exclusivamente a personas mayores de 60 años, sino por la forma en que redefine cómo habitar esta etapa de la vida. El proyecto puso en evidencia una demanda latente y, al mismo tiempo, despertó el interés de inversores que observan en este tipo de propuestas estabilidad, permanencia y potencial de revalorización.

Impulsado por BeOne Desarrollos, el proyecto se aleja deliberadamente de los modelos tradicionales asociados a esta edad y plantea un edificio donde la autonomía personal, el diseño arquitectónico, la seguridad y la vida comunitaria conviven de manera equilibrada.

Actualmente en etapa de construcción, Life+60 prevé la entrega de sus unidades hacia fines del próximo año.

FOTOS BEONE OBRA ABRIL

Demanda sostenida y un perfil claramente definido

Desde la desarrolladora señalan que la respuesta del mercado fue superior a la esperada. La mayor parte de las unidades fueron adquiridas por personas que proyectan residir allí, así como por grupos de amigos que deciden compartir esta etapa de la vida en un mismo entorno, manteniendo su independencia en apartamentos propios, pero fortaleciendo el vínculo social cotidiano.

El edificio está compuesto exclusivamente por unidades independientes de 1 y 2 dormitorios, concebidas como hogares completos, funcionales y cómodos, donde cada residente conserva su privacidad y su rutina diaria.

A este perfil se suma un segmento inversor que identifica al proyecto como un activo con características diferenciales: baja rotación, permanencias prolongadas y un público que prioriza la estabilidad, el cuidado del entorno y la previsibilidad a largo plazo. Este comportamiento se explica por tendencias demográficas claras, como el envejecimiento de la población y la creciente búsqueda de alternativas habitacionales que integren bienestar, actividad y comunidad, sin recurrir a esquemas asistenciales.

Arquitectura adaptada y servicios que marcan la diferencia

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su diseño arquitectónico, pensado específicamente para esta etapa de la vida. Life+60 incorpora espacios y recorridos adaptados para la accesibilidad, con circulaciones amplias, accesos sin barreras, áreas comunes de fácil uso y ascensor camillero integrado al funcionamiento cotidiano del edificio.

Sobre esta base se desarrolla una propuesta de más de 1.000 m² de amenities concebidos para el uso diario y el encuentro. El corazón del proyecto es un amplio parque interior de casi 600 m², que organiza la planta baja y articula visual y funcionalmente los espacios comunes. Piscina climatizada con solárium, gimnasio adaptado, sala de danza, biblioteca, salas de talleres, espacios de masajes, peluquería y pet spa se vinculan directamente con este patio central, junto a la BBQ cerrada, parrilleros abiertos, laundry y biciparking, favoreciendo el uso permanente y el encuentro espontáneo.

A esto se suma un elemento especialmente valorado por este público: la seguridad las 24 horas, que aporta tranquilidad tanto a quienes viven allí como a sus familias, sin interferir en la autonomía ni en la vida cotidiana.

Ubicación estratégica y entorno cotidiano

Ubicado en el barrio Buceo, Life+60 se inserta en un entorno residencial consolidado, con excelente conectividad urbana y acceso inmediato a servicios esenciales. La cercanía con la Rambla de Montevideo, a la que se accede caminando en pocos minutos, permite incorporar paseos y actividades al aire libre como parte de la rutina diaria.

Al mismo tiempo, el proyecto integra espacios verdes y áreas comunes de uso cotidiano, organizados en torno a su patio interior arbolado, generando una experiencia de vida equilibrada entre ciudad, tranquilidad, bienestar y comunidad.

Vivir acompañado, sin resignar independencia

Durante el proceso de comercialización se detectó un fenómeno que refuerza el concepto del proyecto: personas que eligen Life+60 no solo como vivienda, sino como una forma distinta de vivir. Residentes que participan de actividades, comparten intereses y construyen vínculos cotidianos, en un entorno que combina servicios, espacios comunes y vida social, sin perder la privacidad del hogar propio.

Desde el sector señalan que este tipo de experiencias tiende a modificar las expectativas habitacionales de quienes las transitan, alejándolos de formatos residenciales tradicionales donde la vida social suele quedar limitada al interior de la unidad.

“Creo que cuando una persona senior elige vivir en un edificio como este, la vivienda tradicional deja de ser una opción. Porque ya no se trata solo de dónde vivís, sino de cómo vivís: la forma de habitar cambió”, explica Gamella.

Screen Shot 2026-05-26 at 10.54.51 Nicolás Gammella, director de BeOne Desarrollos.

Un modelo con proyección

El desempeño inicial de Life+60 comienza a posicionarlo como un caso de referencia dentro del mercado local. Su combinación de ubicación, arquitectura adaptada, unidades independientes, amenities orientados a la vida diaria y una fuerte impronta comunitaria genera condiciones de estabilidad y previsibilidad altamente valoradas tanto por residentes como por inversores con mirada de largo plazo.

Life+60 se consolida así como una propuesta que integra innovación habitacional, respuesta a una tendencia demográfica estructural y una nueva forma de vivir después de los 60.