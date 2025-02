BPS pagó subsidios por enfermedad por US$ 273,7 millones en 2024

Durante 2024, el BPS destinó $ 11.607 millones para el pago de prestaciones por enfermedad, equivalentes a US$ 273,7 millones al tipo de cambio actual. Respecto a un año atrás aumentaron 18,6%. Diciembre fue el mes con mayores erogaciones por ese concepto con $ 1.062 millones (US$ 25 millones). En promedio, el BPS aportó US$ 22,8 millones al mes para el pago de las prestaciones.