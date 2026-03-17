Lucas Torreira al estilo de Los Beatles en la previa de Galatasaray vs Liverpool por Champions League

El volante uruguayo Lucas Torreira está pronto para jugar este miércoles la revancha por los octavos de final de la Champions League con su equipo, Galatasaray, que visitará a Liverpool en Anfield Road.

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En el encuentro de ida, los turcos le ganaron 1-0 a los reds y aspiran con lograr la clasificación a cuartos.

En caso de lograrla, sería la primera vez desde 2013 que lo consiguen.

Galatasaray presentó este martes la previa del trascendente partido contra Liverpool de este miércoles a la hora 17.

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Lo hizo en sus redes a través de un posteo en el que aparece una foto de Lucas Torreira con el argentino Mauro Icardi y otros dos compañeros.

Pero no están en un lugar cualquiera, sino que se trata de la icónica foto de Los Beatles en Abbey Road.

Si bien se trata de un fotomontaje, en Turquía todos los hinchas de Galatasaray quieren una noche histórica en Anfield.

Aquí se puede ver el posteo de Galatasaray: