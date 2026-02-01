Tras la polémica por los salarios, este lunes asume el nuevo directorio de la Caja de Profesionales

Este lunes en la tarde se llevará a cabo el acto de cambio del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios ( CJPPU ), tras las elecciones del gremio en diciembre del 2025.

Como miembros titulares del directorio en representación de los afiliados activos fueron proclamados el odontólogo Andrés Pérez , quien asumirá la presidencia del instituto; el médico Alejandro Haro ; el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti ; y la química farmacéutica Elizabeth Alberto .

En representación de los afiliados pasivos, fue proclamado como miembro titular el economista Juan Manuel Rodríguez .

Este acto tiene lugar luego de la polémica ocurrida a comienzos de año por la aprobación de una partida mensual de $ 131 mil para los directores, pese a que esos cargos son honorarios por ley y que un informe de la Asesoría Jurídica decía que era ilegal crear esa remuneración .

La aprobación de la partida, votada el 8 de enero, había contado con el apoyo del actual director Fernando Rodríguez Sanguinetti, junto a otros tres miembros, entre ellos los representantes del Poder Ejecutivo, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez.

Tras tomar conocimiento de este hecho, el gobierno decidió definir la remoción de Sanguinetti y Rodríguez de sus cargos. A consecuencia de esto, ambos renunciaron.

Los cuestionamientos desde el gobierno llegaron incluso desde el ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien días atrás señaló a El Observador que estaba sorprendido por lo resuelto y agregó que se buscaría el mecanismo para revertir el pago de las partidas mensuales.

En este marco, y con las críticas también desde la oposición, desde el directorio de la Caja de Profesionales votaron de forma unánime el 22 de enero la anulación de las partidas.

El pago de la partida fue rechazado con los votos de todos los integrantes del directorio: Alza, Romero, Blauco Rodríguez, Rodríguez Sanguinetti, Long, Cohen y Ferreira.