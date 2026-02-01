Dólar
/ Nacional / CAJA

Tras la polémica por los salarios, este lunes asume el nuevo directorio de la Caja de Profesionales

El nuevo presidente será el odontólogo Andrés Pérez; las elecciones fueron en 2025

1 de febrero 2026 - 16:19hs
Caja de Profesionales

Caja de Profesionales

Foto: Leonardo Carreño

Este lunes en la tarde se llevará a cabo el acto de cambio del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), tras las elecciones del gremio en diciembre del 2025.

Como miembros titulares del directorio en representación de los afiliados activos fueron proclamados el odontólogo Andrés Pérez, quien asumirá la presidencia del instituto; el médico Alejandro Haro; el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti; y la química farmacéutica Elizabeth Alberto.

En representación de los afiliados pasivos, fue proclamado como miembro titular el economista Juan Manuel Rodríguez.

caja de profesionales: dos renuncias, contradicciones con el ministerio de trabajo y el reclamo de explicaciones de la oposicion
POLÉMICA

Caja de Profesionales: dos renuncias, contradicciones con el Ministerio de Trabajo y el reclamo de explicaciones de la oposición

El ministro de Trabajo, Juan Castillo. Archivo
POLÉMICA

Juan Castillo aseguró que el Ministerio de Trabajo no sugirió aprobar partida para directores de la Caja de Profesionales

La aprobación de la partida, votada el 8 de enero, había contado con el apoyo del actual director Fernando Rodríguez Sanguinetti, junto a otros tres miembros, entre ellos los representantes del Poder Ejecutivo, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez.

Tras tomar conocimiento de este hecho, el gobierno decidió definir la remoción de Sanguinetti y Rodríguez de sus cargos. A consecuencia de esto, ambos renunciaron.

Los cuestionamientos desde el gobierno llegaron incluso desde el ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien días atrás señaló a El Observador que estaba sorprendido por lo resuelto y agregó que se buscaría el mecanismo para revertir el pago de las partidas mensuales.

En este marco, y con las críticas también desde la oposición, desde el directorio de la Caja de Profesionales votaron de forma unánime el 22 de enero la anulación de las partidas.

El pago de la partida fue rechazado con los votos de todos los integrantes del directorio: Alza, Romero, Blauco Rodríguez, Rodríguez Sanguinetti, Long, Cohen y Ferreira.

Temas:

Caja de Profesionales polémica Poder Ejecutivo

