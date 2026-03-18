IM anunció cortes y desvíos por el Cosquín Rock Uruguay: habrá servicios especiales de transporte colectivo

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que habrá cortes de tránsito, desvíos y servicios especiales de transporte en el marco del Cosquín Rock Uruguay 2026, que se realizará el sábado 21 de marzo en la rambla de Punta Carretas.
Desde el jueves 19 de marzo a las 11:00 se interrumpirá la circulación en la rambla Presidente Wilson, entre Tabaré y Sarmiento, en sentido hacia el Centro. Además, el viernes 20 a las 21:00 se sumará el corte en la senda Sur. Las restricciones se mantendrán hasta las 20:00 del domingo 22, cuando finalicen las tareas de desarme.
El sábado 21 de marzo, día del evento, desde las 21:00, se dispondrán servicios especiales de transporte colectivo con salidas desde la terminal de Punta Carretas y desde una terminal provisoria ubicada en el Parque Rodó, sobre la calle Cachón.
Desde Punta Carretas partirán las líneas habituales 17 (Casabó), 76 (Terminal del Cerro), 117 (Plaza Independencia/Ciudad Vieja), 192 (Manga), 328 (Mendoza e Instrucciones), 405 (Peñarol), 582 (Peñarol) y DM1 (Zonamérica).
La comuna indicó que habrá personal inspectivo en la zona para ordenar la circulación y fiscalizar el estacionamiento de vehículos.