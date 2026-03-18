Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / TRÁNSITO

IM anunció cortes y desvíos por el Cosquín Rock Uruguay: habrá servicios especiales de transporte colectivo

Desde el jueves 19 de marzo a las 11:00 se interrumpirá la circulación en la rambla Presidente Wilson, entre Tabaré y Sarmiento

18 de marzo de 2026 13:44 hs
Cosquín Rock 2024
Cosquín Rock 2024 Instagram de Cosquín Rock Uruguay

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que habrá cortes de tránsito, desvíos y servicios especiales de transporte en el marco del Cosquín Rock Uruguay 2026, que se realizará el sábado 21 de marzo en la rambla de Punta Carretas.

Desde el jueves 19 de marzo a las 11:00 se interrumpirá la circulación en la rambla Presidente Wilson, entre Tabaré y Sarmiento, en sentido hacia el Centro. Además, el viernes 20 a las 21:00 se sumará el corte en la senda Sur. Las restricciones se mantendrán hasta las 20:00 del domingo 22, cuando finalicen las tareas de desarme.

El sábado 21 de marzo, día del evento, desde las 21:00, se dispondrán servicios especiales de transporte colectivo con salidas desde la terminal de Punta Carretas y desde una terminal provisoria ubicada en el Parque Rodó, sobre la calle Cachón.

Más noticias

La Terminal Colón le cuesta $14 millones por año a la IM y buscan transformarla en un "gran polo cívico" ante falta de pasajeros

Policía y la Intendencia de Montevideo desmantelan cementerio de autos quemados en plaza de Boix y Merino

Desde Punta Carretas partirán las líneas habituales 17 (Casabó), 76 (Terminal del Cerro), 117 (Plaza Independencia/Ciudad Vieja), 192 (Manga), 328 (Mendoza e Instrucciones), 405 (Peñarol), 582 (Peñarol) y DM1 (Zonamérica).

La comuna indicó que habrá personal inspectivo en la zona para ordenar la circulación y fiscalizar el estacionamiento de vehículos.

Las más leídas

"No alcanza con tener un familiar con cáncer": cómo funcionan los estudios genéticos que serán financiados por el FNR en el Clínicas

El gobierno anunció cuatro medidas inmediatas para combatir los "excesos burocráticos" y mejorar competitividad

Manchester City 1-2 Real Madrid: con un gran Vinícius Jr. y una buena presentación de Federico Valverde los merengues ganaron de visita y clasificaron a cuartos en la Champions League

Delegación del Frente Amplio encabezada por Fernando Pereira parte a Cuba este miércoles para acompañar llegada de ayuda humanitaria

Temas

IM cortes y desvíos Intendencia de Montevideo Cosquín Rock

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos