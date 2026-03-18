IM anunció cortes y desvíos por el Cosquín Rock Uruguay: habrá servicios especiales de transporte colectivo

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que habrá cortes de tránsito, desvíos y servicios especiales de transporte en el marco del Cosquín Rock Uruguay 2026, que se realizará el sábado 21 de marzo en la rambla de Punta Carretas.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Desde el jueves 19 de marzo a las 11:00 se interrumpirá la circulación en la rambla Presidente Wilson, entre Tabaré y Sarmiento, en sentido hacia el Centro. Además, el viernes 20 a las 21:00 se sumará el corte en la senda Sur. Las restricciones se mantendrán hasta las 20:00 del domingo 22, cuando finalicen las tareas de desarme.

El sábado 21 de marzo, día del evento, desde las 21:00, se dispondrán servicios especiales de transporte colectivo con salidas desde la terminal de Punta Carretas y desde una terminal provisoria ubicada en el Parque Rodó, sobre la calle Cachón.

Desde Punta Carretas partirán las líneas habituales 17 (Casabó), 76 (Terminal del Cerro), 117 (Plaza Independencia/Ciudad Vieja), 192 (Manga), 328 (Mendoza e Instrucciones), 405 (Peñarol), 582 (Peñarol) y DM1 (Zonamérica).