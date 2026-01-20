Juan Castillo aseguró que el Ministerio de Trabajo no sugirió aprobar partida para directores de la Caja de Profesionales

El ministro de Trabajo, Juan Castillo , aseguró que la cartera que dirige no sugirió a los representantes del Poder Ejecutivo en el Directorio de la Caja de Profesionales aprobar una partida mensual de $ 131 mil , pese a que por ley esos cargos son honorarios.

" Que nosotros tengamos conocimiento, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no surge ninguna cifra, ningún monto de viático posible ", señaló Castillo en una rueda de prensa consignada por Canal 5.

La representante del Ejecutivo en el Directorio, María Noel Sanguinetti, había sugerido lo contrario en su carta de renuncia .

"Deseo dejar expresa constancia de que mi actuación en las instancias cuestionadas se realizó en cumplimiento de un mandato recibido y bajo la sugerencia directa de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , en el marco de las competencias y orientaciones impartidas por esa Secretaría de Estado", escribió la economista en la carta de renuncia presentada.

Sin embargo, Castillo dijo que eso no estaba incluido en la carta de renuncia que él tenía.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, explicó que la partida votada en la Caja de Profesionales "queda en suspenso" tras la renuncia de los directores en representación del Ejecutivo.

Sanguinetti y el otro representante del Ejecutivo, Gustavo Rodríguez, presentaron la renuncia a sus cargos. Los dos habían votado a favor de la partida en el Directorio, además de otros dos miembros: Fernando Rodríguez Sanguinetti y Odel Abisab.

En contra votaron el presidente Daniel Alza y la vicepresidenta Virginia Romero, quienes impugnaron la resolución adoptada por el Directorio, por lo que la partida quedó en suspenso y no se llegó a implementar.

El gobierno aceptó las renuncias y designó a los suplentes de los representantes del Poder Ejecutivo para que "asuman la responsabilidad", detalló Castillo.

El ministro agregó que la partida quedó en suspenso y que, si bien la caja es autónoma, el Poder Ejecutivo puede hacer sugerencias en algunas de las resoluciones tomadas o "solicitar tiempo para acercar una propuesta distinta". Esto último es lo que sucedió, añadió.

La Reforma de la Seguridad Social aprobada en el gobierno de Luis Lacalle Pou estableció que los integrantes del Directorio de la Caja de Profesionales ocupan cargos honorarios.

Castillo fue consultado qué opinaba al respecto.

"Tenemos que ser extremadamente cuidadosos. No sé de qué vale mi opinión personal. La resolución que acabamos de tomar y firmar con el presidente de la República es la aceptación de la renuncia porque no estamos de acuerdo con el procedimiento y con las formas", sostuvo.

Y dijo que se podría "llegar a entender" la aprobación de una "cuestión alternativa o intermedia", pero no la partida mensual que se había aprobado por $ 131 mil para cada uno de los directores.