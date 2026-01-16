Directorio de la Caja Profesional aprobó partida de más de $ 130 mil para sus miembros pese a que el cargo es "honorario"

El Directorio de la Caja Profesional aprobó una partida de $ 131.000 para sus miembros , pese a que la Ley de Reforma de Seguridad Social aprobada en el gobierno de Luis Lacalle Pou fijó el "carácter honorario" de los integrantes.

La decisión se tomó por mayoría de cuatro contra dos en la sesión del pasado jueves, según confirmó la vicepresidenta del organismo Virginia Romero a El Observador.

Tanto Romero como el presidente de la Caja Daniel Alza votaron en contra , según informó en primera instancia Eduardo Preve en sus redes sociales.

Según afirmó la vice, el actual director Fernando Rodríguez Sanguinetti y otros tres miembros fueron quienes apoyaron la moción, dos de estos son representantes del Poder Ejecutivo de la institución paraestatal. Por otra parte, "el director Blauco Rodríguez faltó a la sesión ", aseguró Romero.

Rodríguez Sanguinetti estaba primero en el recuento de votos de las elecciones que se hicieron el 10 de diciembre, pero aún falta que la Corte Electoral valide estos resultados con segundo recuento.

El artículo 289 de la Ley N° 20.130, más conocida como la Reforma de la Seguridad Social aprobada en mayo de 2023, indicó que tanto la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y otras organizaciones tengan "carácter honorario del Directorio", por lo que dirigentes de la oposición salieron a criticar esta medida.

Por ejemplo el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, escribió que "si es cierto que se votaron una partida y los dos delegados del Ejecutivo no se opusieron, deben ser removidos".

"Si no lo hacen el Poder Ejecutivo debe observarlo; de lo contrario haremos valer las responsabilidades", sentenció el dirigente opositor en sus redes sociales.

El exministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, calificó el hecho de "flagrante ilegalidad" en unos de sus publicaciones en redes. "Si se confirma que los directores de la Caja de Profesionales se votaron cobrar una remuneración de cualquier tipo por sus cargos violaron la ley y deben ser removidos, con el agravante de la grave crisis patrimonial que vive ese instituto", añadió el líder del Partido Independiente.

La respuesta del presidente de la Caja de Profesionales

El presidente del organismo Daniel Alza –quien votó en contra– afirmó que solicitaron aplicar el artículo 8 de la Ley 17.738. Este inciso afirma que "la Caja será civilmente responsable del daño causado a terceros en el cumplimiento de sus cometidos" y que "podrá repetir lo que hubiere pagado en reparación, contra los integrantes de los órganos de la misma, o sus empleados, que en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, y obrando con culpa grave o dolo, causaren daño".

Este mismo artículo señala que "los directores quedan exentos de esta responsabilidad (...) en caso de hacer constar en el acta de la sesión de directorio que se trate, el voto negativo y su fundamento", como también "en caso de estar ausentes en la sesión en que se adoptó la resolución ilegítima".

"Los directores que hayan votado negativamente podrán solicitar se eleve al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, copia del acta y los antecedentes respectivos", explica la legislación aprobada en 2004.

Hace seis meses, el Parlamento aprobó un salvataje a la Caja de Profesionales. En esa instancia el coordinador de la bancada del Senado del Frente Amplio, Daniel Caggiani, explicó que este consistía en "un aporte progresivo de los activos, del 18,5% al 22,5% en tiempo prudencial. También hay una contribución de los pasivos en tres franjas, por un lado un monto no imponible, después se va a pagar un aporte del 2% y después una tasa plana del 5%”.

Con respecto a los pasivos, quienes cobran hasta 6 BPC ($ 39.456, según la cotización de julio) no aportarán. En tanto, quienes ganen entre $ 39.456 y $ 65.760 aportarán un 2%. Quien cobren más que eso, tendrán una tasa de 5%.