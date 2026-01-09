Cambios en Caja de Profesionales: rige nueva escala de categorías para afiliados activos y aumento de aportes

Desde enero rigen algunos cambios en la Caja de Profesionales . Se establecieron nuevas categorías salariales para los afiliados activos y también está vigente un aumento de la tasa de aportación .

Luego de un año marcado por negociaciones parlamentarias, el comienzo de 2026 llegó con una serie de modificaciones en el sistema previsional de los profesionales, tanto para los activos como los pasivos.

Por un lado comenzó a regir una nueva escala de sueldos fictos para los aportantes. Según un documento del estudio Guyer & Regules , los nuevos profesionales que se afilien a la Caja a partir del 1º de enero pasarán a estar comprendidos en una carrera de 15 categorías sobre las que deberán realizar sus aportes . En este caso, el cambio de una categoría a otra se hará una vez transcurridos dos años de permanencia a la anterior.

Además, a quellos afiliados que están actualmente en la carrera de 10 categorías y hayan nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1984 pueden optar voluntariamente por cambiarse al régimen de 15 categorías, contando con plazo para hacerlo hasta el 31 de julio de 2028 .

Hay una primera franja que es especial y válida por 12 meses para los profesionales que se afilien en plazo y declaren libre ejercicio. El ficto establecido es de $ 36.643.

Después aparecen las 15 restantes que van desde esa cifra ficta para la primera hasta 165.595 de la decimoquinta, según la nómina publicada por la Caja de Profesionales. Los valores son provisorios para enero de este año a la espera del Índice Medio de Salarios Nominal (IMSN) de diciembre de 2025 que publicará el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fin de mes. Con ese nuevo dato se realizará la actualización definitiva.

fictos

Los afiliados también tienen la opción de permanecer en la anterior escala de 10 categorías con los aumentos previstos por ley.

También desde enero está vigente la nueva tasa de aportación de los afiliados activos que pasó de 18,5% a 20,5%.

Esa modificación estaba prevista en la ley 17.738 que aprobó la estructura orgánica de la institución en 2004 y ratificada por la ley 20.410 de julio del año pasado que introdujo el último rescate financiero de la Caja.

La ley original indica que la suba puede aplicarse si el resultado operativo fuera negativo en el ejercicio anterior y a su vez haya una proyección de iguales características para el siguiente o alguno de los tres próximos. El texto expresa que el Poder Ejecutivo queda facultado para aprobar un aumento de la tasa de aporte hasta un máximo de 2% para el primer año (2026) y de hasta 1% en cada uno de los dos siguientes, considerando la descapitalización prevista, así como la recomposición total o parcial de las correspondientes reservas.

Por tanto, al tomar en cuenta los últimos resultados del organismo fue que se resolvió el pasaje de la tasa de aportación a 20,5%.

La Caja de Profesionales tuvo pérdidas por US$ 51 millones en 2024 (último balance cerrado) y completó cinco años consecutivos de resultados negativos. El resultado integral de 2024 fue deficitario en $ 2.247,5 millones, con un aumento en pesos de 8% respecto a un año atrás, según los estados financieros elaborados por la consultora Crowe Uruguay.

caja

En 2020, el resultado fue $ -1.213, 2 millones y al año siguiente llegó a $ -1.048,5 millones. En 2022 fue de $ -1.172 y en 2023 aumentó hasta $ -2.247,5 millones.

Entre 2020 y 2024, la Caja de Profesionales acumuló un resultado negativo de US$ 189 millones. La institución fue superavitaria por última vez en 2019 cuando obtuvo ganancias por $ 358,8 millones.

Aportes de jubilados

El rescate financiero de la institución aprobado en el Parlamento el año pasado -plasmado en la ley 20.410- también incluyó un cambio en la aportación de los jubilados.

El texto señala que los pasivos que cobren hasta 6 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalentes a $ 39.456, no aportarán. A su vez, quienes perciban entre esa cifra y $ 65.760 pagarán un 2%. Por último, los jubilados con ingresos superiores tendrán una tasa de 5%.

Las cantidades también se actualizarán cuando se fije el nuevo valor de la BPC que regirá a partir de este mes.