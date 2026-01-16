Oddone dijo que están "sorprendidos" con la partida de $131 mil para directores de la Caja de Profesionales y que procuran su "revisión"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , dijo a El Observador que "no estaba al tanto" de la votación del directorio de la Caja de Profesionales para que sus miembros cobren una partida de $131 mil. " Estamos sorprendidos, no estamos de acuerdo y estamos trabajando en el tema ", afirmó el jerarca.

Oddone detalló que tampoco el presidente Yamandú Orsi ni el ministro de Trabajo, Juan Castillo, estaban al tanto del tema. El ministro enfatizó en que "una cosa es discutir viáticos para compensar una actividad" y otra la resolución adoptada por la mayoría del directorio.

El ministro de Economía concluyó que están "viendo cómo es el mecanismo de revisión" para revertir la medida.

La resolución fue impulsada por el director Fernando Rodríguez Sanguinetti y respaldada por el director electo por los afiliados jubilados, Odel Abisab, y los dos representantes designados por el Poder Ejecutivo, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez.

Por otro lado, se opusieron el presidente Daniel Alza y la vicepresidenta Virginia Romero, al tiempo que no estuvo presente el director en representación de los activos, Blauco Rodríguez.

En las últimas horas, dirigentes de la oposición conminaron al gobierno a dar marcha atrás a la medida, de acuerdo a lo establecido en la ley.

El artículo 289 de la Ley N° 20.130, más conocida como la Reforma de la Seguridad Social aprobada en mayo de 2023, indicó que tanto la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y otras organizaciones tengan "carácter honorario del Directorio".

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, escribió que "si es cierto que se votaron una partida y los dos delegados del Ejecutivo no se opusieron, deben ser removidos". "Si no lo hacen el Poder Ejecutivo debe observarlo; de lo contrario haremos valer las responsabilidades", sentenció el dirigente opositor en sus redes sociales.

El exministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, calificó el hecho de "flagrante ilegalidad" en unos de sus publicaciones en redes. "Si se confirma que los directores de la Caja de Profesionales se votaron cobrar una remuneración de cualquier tipo por sus cargos violaron la ley y deben ser removidos, con el agravante de la grave crisis patrimonial que vive ese instituto", añadió el líder del Partido Independiente.

El presidente del organismo, Daniel Alza, afirmó que solicitaron aplicar el artículo 8 de la Ley 17.738. Este inciso afirma que "la Caja será civilmente responsable del daño causado a terceros en el cumplimiento de sus cometidos" y que "podrá repetir lo que hubiere pagado en reparación, contra los integrantes de los órganos de la misma, o sus empleados, que en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, y obrando con culpa grave o dolo, causaren daño".

Este mismo artículo señala que "los directores quedan exentos de esta responsabilidad (...) en caso de hacer constar en el acta de la sesión de directorio que se trate, el voto negativo y su fundamento", como también "en caso de estar ausentes en la sesión en que se adoptó la resolución ilegítima".

"Los directores que hayan votado negativamente podrán solicitar se eleve al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, copia del acta y los antecedentes respectivos", explica la legislación aprobada en 2004.

Hace seis meses, el Parlamento aprobó un salvataje a la Caja de Profesionales. En esa instancia el coordinador de la bancada del Senado del Frente Amplio, Daniel Caggiani, explicó que este consistía en "un aporte progresivo de los activos, del 18,5% al 22,5% en tiempo prudencial. También hay una contribución de los pasivos en tres franjas, por un lado un monto no imponible, después se va a pagar un aporte del 2% y después una tasa plana del 5%”.

Con respecto a los pasivos, quienes cobran hasta 6 BPC ($ 39.456, según la cotización de julio) no aportarán. En tanto, quienes ganen entre $ 39.456 y $ 65.760 aportarán un 2%. Quien cobren más que eso, tendrán una tasa de 5%.