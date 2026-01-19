Director de la Caja de Profesionales defendió partida de $ 131 mil: "Estamos en total desacuerdo con los cargos honorarios"

El director de la Caja de Profesionales y líder del lema más votado en las últimas elecciones internas, Fernando Rodríguez Sanguinetti , defendió la partida de $ 131 mil votada días atrás en el Directorio , una medida que generó polémica y fue impugnada por algunos miembros, ya que la Reforma de la Seguridad Social fijó a esos cargos como honorarios.

La decisión en el Directorio se tomó por mayoría de cuatro contra dos –con el foto afirmativo de Rodríguez Sanguinetti, de Odel Abisab (director electo por los afiliados jubilados), y los dos representantes designados por el Poder Ejecutivo, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez.

En contra votaron el presidente Daniel Alza y la vicepresidenta Virginia Romero, quienes impugnaron la resolución del Directorio, por lo que el cobro de la partida quedó en suspenso.

Rodríguez Sanguinetti escribió una carta el pasado sábado dirigida a los profesionales universitarios en la que fundamentó su postura a favor de la partida y se posicionó en "total desacuerdo" con los cargos honorarios.

En el texto –divulgado en primera instancia por El País– el director de la Caja de Profesionales comparó la situación de los integrantes del Directorio con la de los ediles, quienes tienen un cargo honorario –algo establecido en la Constitución– pero igual cobran numerosas partidas.

"En Uruguay, la figura del director honorario implica que la persona no percibe un sueldo o remuneración por el ejercicio de su función (...) Sin embargo, esto no significa que no reciban ningún tipo de partida económica (dieta, viáticos, partidas, compensaciones, etc)", escribió el director de la institución.

Por esta razón, consideró que, pese a lo esgrimido por dirigentes políticos que criticaron la decisión, la partida no es ilegal, porque no supone un salario, sino "una compensación" por lo que se deja de percibir en la actividad privada.

Contextualizó la votación de esta partida en la "enorme crisis institucional" que atraviesa la Caja de Profesionales, debido a "malas administraciones anteriores" y la "enorme responsabilidad del Estado".

Las tareas, entonces, requieren de los directores una "gestión de tiempo completo" con "dedicación exclusiva e intensiva".

Por esta razón, Rodríguez Sanguinetti se mostró contrario a los cargos honorarios en estos casos.

"Estamos en total desacuerdo con los cargos honorarios en cualquier institución estatal o para estatal, el trabajo -profesional- debe tener una justa remuneración", escribió.

Defendió la legalidad de la partida, su pertinencia, y aclaró que la misma todavía no se otorgó, ya que la impugnación por parte de los directores que votaron de forma negativa tiene un efecto suspensorio inmediato.

Con la impugnación, ahora el Poder Ejecutivo debe laudar el asunto, aunque el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo el viernes pasado en diálogo con El Observador que no estaba de acuerdo con la resolución.

En el diálogo, el ministro aseguró que no estaba al tanto de lo votado, así como tampoco lo estaba el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Trabajo, Juan Castillo. "Estamos sorprendidos, no estamos de acuerdo y estamos trabajando en el tema", afirmó el jerarca y aseguró que se procuraría la revisión.

Sobre el final de la carta, Rodríguez Sanguinetti rechazó la supuesta "campaña negativa y acusatoria" llevada adelante por la "prensa".

Rodríguez Sanguinetti estaba primero en el recuento de votos de las elecciones que se hicieron el 10 de diciembre, pero aún falta que la Corte Electoral valide estos resultados con segundo recuento.