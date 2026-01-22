Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / POLÉMICA

Caja de Profesionales: directorio dejó sin efecto la aprobación del pago de partidas a nuevas autoridades de la institución

La sesión se realizó con la participación de los nuevos representantes del Poder Ejecutivo

22 de enero 2026 - 14:45hs
Caja de Profesionales

Caja de Profesionales

Camilo dos Santos

El órgano de decisión de la Caja de Profesionales sesionó esta tarde con un tema principal para someter a votación: validar o dejar sin efecto la propuesta de abonar una partida de $ 131 mil a los nuevos directores.

Esa decisión se había tomado días atrás con los votos de los directores Fernando Rodríguez Sanguinetti y Robert Long y los dos representantes del Poder Ejecutivo, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcúe. En contra votaron el presidente Daniel Alza y la vicepresidenta Virginia Romero. El otro director, Blauco Rodríguez, no participó en ese encuentro.

Más noticias
Caja de Profesionales

Caja de Profesionales: qué dijo Jurídica sobre las partidas de $ 131 mil para directores y lo que pasó después

Renunciaron representantes del Poder Ejecutivo en la Caja de Profesionales
CAJA

Presentaron renuncia los dos directores del Poder Ejecutivo en la Caja de Profesionales tras polémica por partida de $ 131 mil

El tema generó polémica y ruido político al punto tal que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló a El Observador que estaba sorprendido por resuelto y agregó que se buscaría el mecanismo para revertir el pago de las partidas mensuales.

Gabriel Oddone

Además, desde varios sectores se exigió la renuncia de los representantes del Poder Ejecutivo en la Caja, algo que ocurrió este martes cuando María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcúe comunicaron que se alejaban de sus cargos.

Con ese escenario se llegó a la reunión de este jueves que ya contó con la participación de los nuevos directores por el gobierno, Milton Cohen y Rodolfo Fereira.

Temas:

Caja de Profesionales Partidas Poder Ejecutivo

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo 
PEÑAROL

Peñarol 1 (3)-1 (4) Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Washington Aguerre atajó cuatro penales pero el aurinegro tuvo una ineficacia alarmante al patear

En medio del caso Cardama, Estados Unidos ofreció a Defensa un patrullero de su Guardia Costera
ARMADA

En medio del caso Cardama, Estados Unidos ofreció a Defensa un patrullero de su Guardia Costera

A los 101 años murió Linda Kohen, una de las artistas visuales uruguayas más destacadas
ARTES VISUALES

A los 101 años murió Linda Kohen, una de las artistas visuales uruguayas más destacadas

Este jueves comienza el Carnaval en Montevideo
CARNAVAL

Guía práctica para ver el Carnaval 2026: canales, streaming y el trasfondo de la televisación de la fiesta de Momo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos