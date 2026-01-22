Caja de Profesionales: directorio dejó sin efecto la aprobación del pago de partidas a nuevas autoridades de la institución

Caja de Profesionales Camilo dos Santos

El directorio de la Caja de Profesionales decidió este jueves rever la decisión de pagar partidas mensuales a las nuevas autoridades. La negativa se impuso tras la polémica que había generado la resolución y que terminó con las renuncias de los dos representantes del Poder Ejecutivo en la institución.

El órgano de decisión de la Caja de Profesionales sesionó esta tarde con un tema principal para someter a votación: validar o dejar sin efecto la propuesta de abonar una partida de $ 131 mil a los nuevos directores.

Esa decisión se había tomado días atrás con los votos de los directores Fernando Rodríguez Sanguinetti y Robert Long y los dos representantes del Poder Ejecutivo, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcúe. En contra votaron el presidente Daniel Alza y la vicepresidenta Virginia Romero. El otro director, Blauco Rodríguez, no participó en ese encuentro.

El tema generó polémica y ruido político al punto tal que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló a El Observador que estaba sorprendido por resuelto y agregó que se buscaría el mecanismo para revertir el pago de las partidas mensuales.

Gabriel Oddone Foto. Dante Fernandez / FocoUy Además, desde varios sectores se exigió la renuncia de los representantes del Poder Ejecutivo en la Caja, algo que ocurrió este martes cuando María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcúe comunicaron que se alejaban de sus cargos. Con ese escenario se llegó a la reunión de este jueves que ya contó con la participación de los nuevos directores por el gobierno, Milton Cohen y Rodolfo Fereira.