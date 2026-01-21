"Queremos saber de primera mano quién está mintiendo": Juan Castillo será convocado a la Comisión de Trabajo por Caja de Profesionales

Juan Castillo ministro de Trabajo en entrevista con El Observador Foto: Gastón Britos/FocoUy

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, será convocado a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para brindar explicaciones sobre la renuncia de los dos delegados del Poder Ejecutivo en el directorio a raíz de la votación de una partida salarial de $ 131 mil para sus jerarquías.

"Nosotros queremos saber de primera mano quién le está mintiendo a la gente: ¿es el ministro Castillo o quien fue la persona de confianza del Ejecutivo hasta hace 48 horas?", se preguntó el diputado colorado Adrián Juri, quien impulsó la convocatoria.

La pregunta de Juri tiene que ver con que en su carta de renuncia, María Noel Sanguinetti, delegada del gobierno hasta este martes, dijo que actuó por órdenes del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, Castillo negó que esto fuera así y aseguró que en la carta de renuncia que él tiene no dice que actuó por órdenes de su cartera.

Sanguinetti confirmó a El Observador que la carta de renuncia es la que está circulando y dice que actuó por órdenes del gobierno.

En la misma línea, aseguró que el Frente Amplio "acompañó la propuesta de convocar a las autoridades del Ministerio a la Comisión" y adelantó que la secretaria de la comisión coordinará la citación, en principio, para el próximo miércoles o incluso antes en una sesión extraordinaria de la comisión.