"¡Un gobierno en disputa!": Robert Silva sobre "contradicciones" entre exdirectora de la Caja de Profesionales y Ministerio de Trabajo

El senador colorado, Robert Silva , se refirió a la carta de renuncia de la exdirectora de la Caja de Profesionales , María Noel Sanguinetti, y cuestionó las posiciones en "disputa" que hay dentro del gobierno tras que la exrepresentante del Poder Ejecutivo expresara que actuó por órdenes del Ministerio de Trabajo y el ministro de dicha cartera manifestara lo contrario .

" ¡Un gobierno en disputa! El Ministro de Economía dice no saber (y no compartir) la decisión de pagar compensación a los directores de la Caja de Profesionales, pero la delegada del Poder Ejecutivo (quien fuera candidata a diputada por la lista 99000 del Frente Amplio) dice que actuó en coordinación y bajo directivas del Ministerio de Trabajo votando dicha compensación. Grave, muy grave !", apuntó el político del Partido Colorado en su cuenta de X.

Las palabras del senador surgen a partir de la carta de renuncia de Sanguinetti, difundida por TV Ciudad, y las expresiones posteriores del ministro de Trabajo, Juan Castillo , sobre el tema.

Caja de Profesionales: qué dijo Jurídica sobre las partidas de $ 131 mil para directores y lo que pasó después

POLÉMICA PARTIDA Director de la Caja de Profesionales defendió partida de $ 131 mil: "Estamos en total desacuerdo con los cargos honorarios"

En el escrito de dimisión, la exdelegada del gobierno aseguró que su "actuación en las instancias cuestionadas se realizó en cumplimiento de un mandato recibido y bajo la sugerencia directa de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social" .

Por su parte, Castillo descartó en rueda de prensa que el accionar de los delegados del Poder Ejecutivo haya sido ordenado por su cartera. "Que nosotros tengamos conocimiento, no surge ninguna cifra ni monto de viático posible", aseguró y agregó que la ley es clara. El ministro dijo, además, que en la carta de renuncia que él tiene Sanguinetti no dice que actuó por orden de esa cartera.

La carta está dirigida al ministro y tiene la firma de la ahora exdirectora. Consultada por El Observador, Sanguinetti dijo que no daría declaraciones, pero confirmó que la carta que habían publicado algunos medios era la que ella había presentado ante el Ministerio de Trabajo.

Además de Silva, desde filas coloradas el diputado Conrado Rodríguez se manifestó crítico con el tema y lo catalogó de "escándalo".

"La representante del Poder Ejecutivo en la Caja de Profesionales Universitarios en su carta de renuncia dice que actuó con el mandato que le dio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para esta decisión. Es hora de que las autoridades del Ministerio salgan a aclarar este asunto. Si hay autoridades del gobierno que promovieron el incumplimiento de la ley es sumamente grave", escribió en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ConradoRodUy/status/2013728043005604304?s=20&partner=&hide_thread=false Esto es un escándalo!

La representante del Poder Ejecutivo en la Caja de Profesionales Universitarios en su carta renuncia dice que actuó con el mandato que le dio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para esta decisión.

Es hora que las autoridades del Ministerio salgan a… https://t.co/P8ZlJSb2KN — Conrado Rodríguez (@ConradoRodUy) January 20, 2026

Bajo una premisa similar, el legislador colorado Adrián Juri adelantó que solicitará la convocatoria de las autoridades del ministerio a la Comisión de Trabajo tras la carta.

"Mañana miércoles tenemos sesión de extraordinaria de la Comisión de Trabajo, solicitaremos formalmente que las autoridades del Ministerio de Trabajo concurran a dar explicaciones sobre esto. No tiene ni pie ni cabeza, las contradicciones son cada vez más grandes", expresó en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuriAdrian/status/2013729448504295499?s=20&partner=&hide_thread=false Mañana miércoles tenemos sesión de extraordinaria de la Comisión de Trabajo, solicitaremos formalmente que las autoridades del Ministerio de Trabajo concurran a dar explicaciones sobre esto.



No tiene ni pie ni cabeza, las contradicciones son cada vez más grandes Zz https://t.co/Gpw9HIL3jD — Adrian Juri (@JuriAdrian) January 20, 2026

Desde filas nacionalistas, el diputado Pablo Abdala se mostró también crítico con el tema e invitó a las autoridades a "pronunciarse".

"Pareciera que el hilo se cortó por lo más fino. La directora renunciante dijo en su carta de renuncia que actuó cumpliendo un mandato del ministerio de trabajo. Las autoridades tendrán que pronunciarse. La responsabilidad política no puede diluirse tan fácilmente, haciendo rodar cabezas, pero sin dar explicaciones", expresó en X.