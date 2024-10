Exportaciones de bienes aumentaron 15% en los primeros nueve meses de 2024

Las ventas externas –incluyendo las de zonas francas- llegaron a US$ 9.732 millones en los primeros nueve meses del año, según informó este martes el Instituto Uruguay XXI .

En setiembre las operaciones fueron por US$ 1.182 millones con una suba interanual de 14%. Con el último dato, las ventas acumularon seis meses de aumento.

El producto encabezó el ranking en setiembre con ventas por US$ 260 millones y crecimiento interanual de 36%. El principal comprador fue la Unión Europea (UE) con el 54% del total. China se ubicó en el segundo lugar con el 39%. Según el informe, otros destinos relevantes fueron Estados Unidos y Argentina. En los primeros nueve meses la celulosa acumuló colocaciones por US$ 1.888 millones y suba interanual de 36%.

El segundo producto exportado en el mes fue la soja con US$ 164 millones y crecimiento de 89% frente al mismo mes de 2023. Los principales destinos fueron China con el 70% del total, seguido por Argentina con el 30% restante. En el acumulado del año, la soja llegó a US$ 1.048 millones con variación positiva de 172%.

Soja Plantación con soja. Piqsels

En el mes la carne vacuna quedó en el tercer lugar del ranking con US$ 162 millones y mínimo descenso interanual de 1%. Pese al menor dinamismo, el producto se mantuvo en el segundo lugar en los primeros nueve meses del año. Las ventas en ese período fueron por US$ 1.477 millones sin cambios respecto a un año atrás.

El concentrado de bebidas se ubicó en el cuarto lugar con US$ 79 millones en el mes e incremento de 29%. El documento explicó que el crecimiento se fundamentó en un aumento de las colocaciones hacia México y Brasil. América Central también fue un mercado importante para el concentrado de bebida.

En esa región, Guatemala, El Salvador y Honduras concentraron el 67% de las exportaciones uruguayas. En el acumulado del año las operaciones fueron por US$ 615 millones y aumento de 11%.

Los productos lácteos quedaron en el quinto lugar con US$ 71 millones y variación positiva de 7%. Argelia fue el principal comprador con el 36% del total. Sin embargo, en los nueves meses se registró un descenso interanual de 5%.

Exportaciones por países

China continuó como el primer comprador de bienes uruguayos, tanto en el mes como en el acumulado de 2024. En setiembre, las colocaciones fueron por US$ 299 millones con crecimiento de 45% y una participación de 25% del total. La soja fue el principal producto. El segundo fue la celulosa con suba de 16% y US$ 102 millones. Entre enero y setiembre las ventas a China alcanzaron los US$ 2.482 millones con crecimiento de 36%.

La UE fue el segundo destinos de las exportaciones con US$ 196 millones y suba de 51%. La celulosa y la carne vacuna fueron los productos más relevantes. El arroz también tuvo un desempeño positivo. En los primeros nueves meses del año las exportaciones fueron por US$ 1.797 millones e incremento de 9%.

0000911935.webp Elogios a la eficiencia productiva de celulosa

El tercer lugar del mes fue de Brasil con US$ 178 millones y baja interanual de 18%. El informe oficial expresó que a pesar de que las ventas de vehículos se mantuvieron como el principal producto se observó una disminución de 13% respecto al mismo mes de 2023. Otra explicación fue el descenso de las colocaciones de arroz con descenso interanual de 20%.

Argentina quedó en el cuarto lugar en el mes y en el quinto del acumulado. En setiembre las ventas fueron por US$ 100 millones con crecimiento de 66%. El comportamiento positivo se debió a las mayores colocaciones de soja con US$ 50 millones y aumento de 242%.

Sin embargo, el buen desempeño del mes no logró revertir el resultado del acumulado que registró una baja de 7%. En el período, las operaciones de autopartes cayeron 12% y las de celulosa un 19%.