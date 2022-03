La guerra entre Rusia y Ucrania impactó sobre la carne equina uruguaya

El precio de la carne de caballo en los frigoríficos uruguayos bajó en el entorno del 20%, y pasó de una referencia de US$ 500 a US$ 400, informaron fuentes del sector a Tardáguila Agromercados. El valor que la industria paga por esta carne se vio afectado por las sanciones que Occidente le ha puesto a Rusia a raíz de los ataques bélicos a Ucrania, y operadores uruguayos ven como inviable la operativa con ese país, uno de los principales importadores de carne equina uruguaya.

No solo los precios han bajado a raíz de la guerra, sino también la demanda y los niveles de faena. En Uruguay hay tres plantas frigoríficas que trabajan con equinos, Clay (que tiene el 54% de las exportaciones), Sarel (que se posiciona en el segundo lugar exportador con 28% de la operativa), y Agroindustrial del Este (que vende el 18% de la carne exportada); una de esas plantas redujo la faena de 800 a 300 animales por semana.

Además, según se informó, aquellos equinos más livianos, que no superan los 350 kilos, no son demandados y son pagados a "US$ 20 por cabeza", aseguró la fuente. El operador sostuvo que los caballos con ese peso que van a la industria frigorífica suelen ser cerca del 40% del total.

En lo que va de 2022 Uruguay exportó US$ 6,25 millones en carne equina. Los principales destinos son Bélgica, Francia y Rusia, a los tres mercados se exportan cifras similares, cerca del 25%. Los datos aduaneros no reportan solicitudes de exportación a Rusia en lo que va de marzo.