El kilo de milanesas arriba de los $ 500: la carne subió 25% y habrá más aumentos

El precio de la carne aumentó un 25% desde fines de enero, informó a El Observador Alfonso Fontenla, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), quien admitió que habrá nuevos incrementos a corto plazo.

Considerando los tres productos más demandados en las carnicerías de barrio, el precio de la carne picada oscila de $ 250 a $ 400 por kilo, el del asado de $ 290 a y 450 y el precio de la pulpa de trasero para elaborar bifes de milanesas ya cortadas va de $ 450 a $ 550.

Existe, precisó el comerciante, un abanico de precios muy amplio, con valores al consumidor que dependen de muchos factores, no solo de la calidad del producto, también de la ubicación de los locales de venta y de ofertas puntuales que se puedan generar de modo de facilitarle al cliente el acceso a un alimento de alto valor, considerando lo nutritivo y la relevancia que tiene en la dieta de la población.

Fontenla señaló que desde la segunda quincena de enero en adelante hubo subas permanentes, tantas que cuesta decir cuántas fueron.

"Lamentablemente, habrá más aumentos, porque el motivo de todo esto es una fuerte demanda por las carnes uruguayas en el mercado internacional y una revalorización de la carne, el precio del ganado está muy alto, en niveles récord y esto no tiene perspectivas de cambio a corto plazo", consideró.

Esta semana, a modo de referencia, el precio del novillo gordo sigue en el eje de los US$ 5 por kilo en cuarta balanza, más de un dólar y medio por kilo por encima del valor que ha tenido sobre el cierre de veranos anteriores.

Desde la Asociación de Consignatarios de Ganado se puntualizó que a esta altura de marzo de 2021 el valor era US$ 3,20 y en hace dos años, en marzo de 2020, era US$ 3,70. La referencia al inicio de esta semana estaba en US$ 4,99 por kilo.

Fuerte crecimiento en la faena y en divisas obtenidas

Una prueba de la fuerte demanda por carnes es que la faena de vacunos sigue siendo muy elevada. Este año esa actividad en los frigoríficos en Uruguay supera en 17,8% a la faena acumulada en 2021 a esta altura, que a su vez había sido ya un 21,5% superior a la de los dos primeros meses de 2020.

Otro dato estadístico también brindado a El Observador desde el Instituto Nacional de Carnes (INAC) es que en lo que va de 2022 se exportó más carne pero sobre todo la carne fue más valorizada por los mercados externos. El incremento en volumen, peso canal, es de 15,6% alcanzando ya las 90.705 toneladas. El aumento en ingreso de divisas es mayor, del 50,3%, alcanzando los US$ 440,7 millones. El precio promedio por la tonelada de carna vacuna exportada aumentó en lo que va de 2022 un 30%, a US$ 4.859 por tonelada, comparado con el mismo lapso del año pasado.

¿Carne importada?

Fuentes vinculadas al sector industrial precisaron que si bien en otros momentos la alternativa de importar carnes desde países vecinos fue una solución eficiente, eso ahora no es tan viable, al menos a corto plazo o en volúmenes elevados, porque el ganado también se apreció en el resto del Mercosur.

Lo que puede jugar a favor es que suceda que algún proveedor internacional pueda tener dificultades puntuales, como puede acontecer con las ventas de carne paraguaya al mercado ruso.

También se señaló que tradicionalmente a precios similares, aunque sean elevados, el consumidor uruguayo prefiere la carne producida en el país.

El cliente la tiene "muy complicada"

Fontenla definió como "muy complicada" la situación para el consumidor, considerando que no solo la carne ha subido, también otros productos, por distintos motivos. Consecuencia del conflicto bélico instalado en Europa luego que Rusia invadió Ucrania se dispararan los precios de varios agroalimentos, entre ellos las harinas y los aceites.

"Las ventas de carnes, sin dudas, están bajando mucho porque la gente no tiene otra que cuidar el bolsillo", expresó.

También, en ese caso por otro motivo, la ola de calor que hubo en enero y que mató cientos de miles de gallinas ponedoras, se ha disparado el precio del maple de huevos que estaba entorno a los $ 150 con 30 unidades y está ahora entorno a los $ 300.

Considerando este escenario, este miércoles Luis Lacalle Pou, presidente de la República, Lacalle Pou, anunció que el gobierno estudia "regular los posibles aumentos de precios" por la guerra.

Finalmente, Fontenla señaló que esto "pudo ser peor", pero que tener un dólar planchado y hasta a la baja tiene diferentes impactos, que en el caso de los precios de las carnes al público es positivo, dado que amortigua los incrementos.