Molinos afinan el lápiz para ajuste preliminar en precios de harina y aceite

El aumento en los precios de la harina y el aceite en el mercado local es inminente. En un contexto de fuerte suba de las materias primas a nivel internacional tras la invasión de Rusia a Ucrania, la industria molinera evalúa por estás horas en qué porcentaje y de qué forma corregirá sus precios para hacer frente al aumento de los costos.

Fuentes del sector consultadas por El Observador indicaron el martes que el tema se está “analizando continuamente” para tratar de “minimizar el impacto” en todos los aspectos. Según se explicó, la situación es “muy delicada” porque los incrementos “fueron muy violentos” y los costos “se han ido a las nubes”.

La suba de precios no ocurre solo con los valores del trigo, sino también con otros granos como el girasol, lo que ya está repercutiendo en los valores de comercialización de los aceites vegetales en el mercado internacional.

Por otro lado, una fuente del sector panaderías dijo el martes a El Observador que en el caso de la harina, si bien la cifra del ajuste "no está confirmada", la suba este mes "rondaría el 20%". El incremento se separaría en dos para amortiguar el impacto en la demanda: un aumento "seguro" la semana que viene y otro que dependerá de cómo continúe evolucionando el valor internacional del trigo, fuertemente vinculado al desarrollo de la guerra.

Si la cotización del cereal se modera, los molinos uruguayos considerarían no concretar la segunda parte del incremento, pero si permanece en los niveles actuales se verán obligados a hacerlo de todos modos, de acuerdo a la fuente. Además, añadió que "un aumento de 20% en la harina implica una suba del 10% de los panificados al público".

El lunes el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, y su equipo estuvieron analizando junto al presidente de la República Luis Lacalle Pou la distorsión que puede generar la suba del trigo en Uruguay por el conflicto entre Rusia y Ucrania. El gobierno pretende crear un equipo de trabajo con la cancillería y el Ministerio de Economía para mitigar el impacto que puede provocar un encarecimiento importante de este cereal.

El ministro de Ganadería comentó que las fuertes subas en los contratos a futuro de algunos granos, como el trigo, "lastimosamente" va a ser trasladado a los productos panificados en Uruguay como en los aceites vegetales. Además, añadió que también genera una "consecuencia indirecta" en los costos de producción de las carnes más intensivas en el uso de granos como la aviar y la de cerdo.

Ante la consulta de si se podría evaluar un eventual acuerdo de precios, desde el sector molinero dijeron a El Observador que “la suba de costos es una realidad” y “hay qué ver qué hacer” en un escenario “atípico” como el actual.

El precio del trigo retrocedió levemente este martes a US$ 472,7 por tonelada en el mercado de referencia de Chicago, lo que de todos modos representa un aumento mayor al 50% en lo que va del año para el contrato de entrega en mayo. La cotización del cereal, —así como el petróleo y otras materias primas— tomó vuelo en las últimas tres semanas tras la invasión de Rusia en Ucrania y alcanzó ayer su récord histórico de US$ 490. El trigo había tenido un 2021 de moderado crecimiento, por lo general sin pasar de los US$ 300 por tonelada.

En el caso del aceite, Ucrania es el primer exportador de girasol y aceite de girasol del mundo. Con el comienzo de la guerra se empezaron a generar problemas de abastecimiento a nivel global y el precio internacional del aceite saltó de US$ 1.500 a US$ 1.700 la tonelada, informó el diario Ámbito Financiero.

Guerra y granos

Por otro lado, en las últimas horas el gobierno de España solicitó a la Unión Europea suavizar los requisitos fitosanitarios para las importaciones de cereales desde Argentina y EEUU como alternativa al descenso de llegada de maíz desde Ucrania, clave en la alimentación de animales, informó El País de Madrid.

Calcar en problemas y Conaprole tiene pago pendiente por US$ 7 millones

La cooperativa láctea Calcar atraviesa una difícil situación económica dada la imposibilidad de exportar sus productos a Rusia, uno de sus principales clientes, informó La Diaria este martes. Este inconveniente provocó que en marzo la empresa realice el pago de los salarios de los trabajadores en forma fraccionada. “Esta semana los trabajadores cobrarán 25% del sueldo, la semana restante otro 25% y en 15 días cobrarán el 50% restante”, comentó el diputado coloniense Mario Colman.

La cooperativa “atraviesa un problema coyuntural porque le están rebotando los embarques de mercadería a Rusia y eso genera demora en los pagos, pero la situación de la empresa está complicada desde hace tiempo”, añadió el diputado. Para superar esta situación, la cooperativa negocia un warrant (garantía) con el Banco República. Mediante ese mecanismo, la entidad bancaria adelantaría dinero a Calcar, que pondría su mercadería como garantía.