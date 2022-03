Conaprole estimó deuda de Rusia por lácteos en US$ 7 millones, sin riesgo de perder el cobro

La deuda que desde Rusia se mantiene con Conaprole por exportaciones de productos lácteos, sobre todo manteca, asciende a US$ 7 millones y corresponde a pagos pendientes de un actor privado, no del Estado ruso.

Gabriel Fernández, presidente de Conaprole, este martes al asumir esa responsabilidad, destacó que Rusia “es un cliente importante” y “regular” para la empresa que “no hay riesgo” para concretar los cobros, no obstante precisó que existen seguros, de modo de disminuir los riesgos ante escenarios de monedas débiles en el tipo de cambio o por gestión de cobro.

Contó, incluso, que hace 48 o 72 horas Conaprole cobró una partida del adeudo.

“Le podemos dar la tranquilidad a los productores remitentes a la cooperativa de que vamos a recuperar toda la deuda que tiene Rusia”, que, puntualizó, es un monto razonable en función del flujo que tiene Conaprole con ese destino.

Explicó que hay mercadería que ya arribó a destino y por lo cual existe ese saldo deudor, mercadería en tránsito y mercadería que no llegó a ser embarcada porque las navieras, dadas las dificultades para llegar a la zona tras la invasión de Rusia a Ucrania, no encaran nuevos traslados o incluso en algún caso descargaron manteca que iban a llevar.

En el último decenio Conaprole en promedio ha colocado productos en ese destino por cerca de US$ 100 millones.

Daniel Laborde, vocal en el nuevo directorio de la principal empresa exportadora del país, añadió que si bien Rusia es el principal destino para la manteca uruguaya, “existen oportunidades de otros mercados, hay otros mercados interesados en comprar la manteca que estaba destinada a Rusia como principal mercado”.

Camilo dos Santos

Gabriel Fernández Secco, nuevo presidente de Conaprole.

Desafíos "bien claros"

En el acto en el que asumió la presidencia, en la chacra San José, el nuevo titular de la cooperativa aludió a desafíos “bien claros” para la empresa, señalando dos de ellos: incrementar el portafolio de países a los que se exportan los productos, de modo de minimizar el riesgo de adversidades cuando hay escenarios inesperados y problemáticos como el actual, aludiendo a la guerra desatada tras la invasión de Rusia a Ucrania, y poner en el mercado mundial la línea de productos nutricionales, una nueva unidad de negocios, para lo cual se acaba de concretar una inversión global de US$ 140 millones en uno de sus complejos industriales, ubicado en la ciudad de Rodríguez, en San José.

"Como buen padre de familia"

Cuando fue consultado sobre la deuda que aún mantiene Venezuela con Conaprole, que derivó en un juicio de la cooperativa al Estado uruguayo, por un lado afirmó que “Conaprole comercializa con seguridad de cobro” y que aquel negocio con Venezuela sucedió “en otro contexto”.

El ministro de Ganadería Fernando Mattos declaró este lunes en rueda de prensa que su cartera recibió información en las últimas horas sobre el juicio por el cual Conaprole reclama el pago de US$ 31,8 millones por embarques de leche en polvo a Venezuela que no se han cobrado aún, “a lo que suman otros US$ 30 millones por daños y perjuicios”, lo que eleva a un total de US$ 61,8 millones la demanda.

Sobre eso, Fernández este martes expuso: “Hablamos con el Poder Ejecutivo en más de una oportunidad (…) los abogados de cada parte tendrán que hacer su trabajo y la Justicia va a dirimir cómo se va a resolver el tema”.

“Venezuela está muy vinculado a eso, es quien debe esa partida, seguiremos en buenas relaciones cada uno, defendiendo lo que le corresponde, como buen padre de familia como dicen los escribanos”, agregó.

Nuevo directorio en Conaprole

Este martes 8 inició el ejercicio de su responsabilidad de comandar la cooperativa el nuevo directorio, electo en diciembre del año pasado. Lo preside Gabriel Fernández Secco; el vicepresidente es José Alejandro Pérez Viazzi; y los vocales son Daniel Laborde Goñi, Juan Javier Parra Mainero y Álvaro Lapido Bove. Este directorio dirigirá a la cooperativa en el período 2022-2027.

“Somos cinco productores, vamos a velar por los intereses del resto de los productores remitentes a la cooperativa y del funcionamiento de la cooperativa toda, como empresa bien de todos los uruguayos”, afirmó Fernández Secco.

“Esperamos tener cinco años de trabajo fructífero por el bien de todos quienes estamos vinculados a la cooperativa: funcionarios, productores remitentes, la población en general y el país todo”, añadió.

“Vamos a mantener la línea de conducta de Conaprole” de la mano de una gestión “transparente y eficiente”, remarcó el nuevo presidente.

Pérez Viazzi, al considerar otro tema clave para el productor remitente, destacó que en la última licitación de Fonterra el precio de la leche en polvo entera, que es lo que más se exporta, llegó a un registro superior a los US$ 4.700 por tonelada, algo que “agrega certezas” a la hipótesis de que a corto plazo pueda haber un traslado de mejores pagos por la leche a los productores, tal vez por la vía de alguna reliquidación invernal. Detalló que estas mejoras de precios internacionales llegando a esos niveles son recientes, por lo que la capitalización de ello, dada la dinámica de ventas, sucederá más adelante.

Camilo dos Santos

El nuevo directorio fue presentado este martes en la chacra San José.

50 tambos nuevos

Luego de otra consulta, Fernández señaló un 3% como dato de crecimiento histórico anual de la producción. Reconoció que hay menos tambos, pero una mayor producción. Ese crecimiento “seguramente” se va a mantener, estimó.

“Conaprole tiene capacidad industrial instalada como para poder recibir más leche”, comentó. También dijo que un objetivo es generar “un negocio atractivo” y que lo que se hará es “generar las condiciones productivas y de créditos para que el productor tenga las herramientas para entrar en el negocio y tratar de que la cooperativa sea lo más eficiente posible y que pueda pagar un precio que compita con las otras producciones agropecuarias y motive a la gente a poner un tambo”, lo que requiere una inversión inicial importante, en una actividad donde quien pone un tambo “no lo pone por un año o dos, como puede ser plantar una soja, maíz o comprar unos novillos, es una decisión sin lugar a dudas más difícil".

"Hay gente que lo está haciendo, en los últimos tres años tuvimos 50 nuevos productores, ahora se va Olam, que es un golpe fuerte para la cooperativa y para el país en la producción de leche y por suerte una buena parte de esas tierras van a seguir en lechería con otra gente que entró e invirtió en lechería”, expresó.

Se pueden plantear diversas estrategias, concluyó, “pero la mejor estrategia es el precio (de la leche) y eso es lo que tenemos que hacer”.

Otros temas considerados en la conferencia de presentación del nuevo directorio fueron los desarrollos tecnológicos y a nivel de investigación en lo interno y hacia los tambos, el acceso a nuevos mercados para la producción, los vínculos con Prolesa y Proleco, también con el Inale y el relacionamiento con el funcionariado de la empresa.