Conaprole demanda al Estado por US$ 62 millones por exportación a Venezuela

Conaprole le reclama al Estado uruguayo una indemnización millonaria por casi US$ 62 millones por un negocio de exportación a Venezuela pactado durante la segunda administración de Tabaré Vázquez (2015-2019).

En rueda de prensa, el ministro de Ganadería Fernando Mattos declaró este lunes en rueda de prensa que su cartera recibió información en las últimas horas sobre el juicio por el cual Conaprole reclama el pago de US$ 31,8 millones por embarques de leche en polvo a Venezuela que no se han cobrado aún, "a lo que suman otros US$ 30 millones por daños y perjuicios", lo que eleva a un total de US$ 61,8 millones la demanda.

"Lo hemos recibido en forma reciente y estamos analizando el contenido de la demanda. Supuestamente hay una garantía del gobierno que en su momento fue otorgada y que estamos verificando su veracidad a efectos de poder responder", dijo Mattos tras reunirse con el presidente Lacalle Pou en Torre Ejecutiva este lunes, donde también se abordaron otros temas de la coyuntura actual como el impacto de la guerra en Ucrania.

Mattos indicó que es un "hecho de la realidad" que existe una demanda contra el Estado uruguayo por "supuestamente haber sido" garantía de un negocio de exportación durante la pasada administración de gobierno, y que "significaría una pérdida importante para las arcas del Estado".

El declaraciones a Valor Agregado de radio Carve el subsecretario de Ganadería Ignacio Buffa dijo este martes que dentro de los temas de "preocupación" que se habló con el presidente Lacalle Pou fue la demanda que llegó por parte de Conaprole contra el Estado. "Aquellos polvos trajeron estos lodos y hoy estamos transitando una situación jurídica por los negocios con Venezuela que realizó la anterior administración", comentó.

El jerarca consideró que el "juicio" es un "buen instrumento para dirimir las responsabilidad que pudo haber habido" en ese proceso. Buffa admitió que Conaprole está en su derecho como empresa de reclamar el cobro de un negocio de exportación. "Algo se habrá hecho mal en aquel entonces para hoy estar en esta situación de juicio con el Estado", acotó.

El subsecretario de Ganadería dijo que el área jurídica de su cartera está analizando un conjunto de documentos que elevó Conaprole para argumentar que el Estado uruguayo era garante de esta operación de comercio exterior para contestar a esa demanda ante la Justicia.

Buffa declaró que cuando se dio el proceso de transición con las anteriores autoridades del Ministerio de Ganadería del Frente Amplio, no se recibieron documentos vinculados al negocio de exportación de Conaprole con Venezuela.

A fines de 2018, el productor lechero e integrante de la Agremiación de Tamberos de Canelones (ATC) Justino Zavala ingresó a la Presidencia de la República una solicitud de acceso a la información pública en la que pidió conocer el “Texto completo del Memorándum de entendimiento firmado en 2015 entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela”.

La respuesta le llegó prácticamente un mes después, a través de una resolución firmada por el prosecretario Juan Andrés Roballo, en la que le solicitaba un mayor plazo “a los efectos de la búsqueda de la información solicitada”. En febrero de 2019, Zabala recibió una resolución firmada por el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, donde se indicaba que no se había firmado “ningún memorándum” entre ambos países sino "un acuerdo entre ambos países que estableció la cancelación de un crédito de Venezuela por la compra de crudo; y a su vez, el compromiso de Venezuela de utilizar ese dinero para el pago a exportadores, específicamente en el sector alimentario”.

"Los tiempos de negociación se agotaron", había declarado en agosto pasado Álvaro Ambrois, presidente de Conaprole, aludiendo a las gestiones tendientes a que la cooperativa cobre la deuda que mantiene Venezuela desde 2015.

La génesis

La deuda de Venezuela con la cooperativa uruguaya se tuvo su génesis 2015. Ese año el Estado uruguayo y el país caribeño firmaron un acuerdo para comercializar diversos alimentos nacionales hacia ese mercado a cambio de cancelar un pasivo de Ancap con la petrolera Pdvsa. “Es oxigeno puro para el país”, dijo el expresidente Tabaré Vázquez el 6 de julio de 2015, al encabezar una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva junto a varios ministros en la que anunció una serie de acuerdos con el gobierno venezolano que habilitaban la cancelación de las deudas de Ancap con Pdvsa y la venta de miles de toneladas de arroz, leche en polvo, soja, pollo y queso.

Tras el acuerdo se permitió la venta de 265 mil toneladas de alimentos entre los que se incluían 120 mil toneladas de arroz, 44 mil toneladas de leche en polvo, 80 mil toneladas de soja, 9 mil toneladas de pollo y 12 mil toneladas de queso, por unos US$ 300 millones. A cambio, Ancap cancelaba una deuda en forma anticipada con Pdvsa por US$ 430 millones por la compra de petróleo con un fuerte descuento, ya que terminó pagando US$ 267 millones.

Inicialmente el plan era crear un fideicomiso en Bandes Uruguay con el dinero que Ancap cancelaba la deuda con la petrolera estatal venezolana, y luego los exportadores uruguayos se cobraban de ese instrumento financiero a medida que pactaban sus ventas al país caribeño. Sin embargo, ese fideicomiso no se constituyó y Ancap terminó girando su pago a un banco chino por una condición que fijó Pdvsa, según explicó en su momento el vicepresidente Raúl Sendic.

"Nosotros ya cumplimos con nuestra parte. La verdad es que de buena fe depositamos el dinero y a nosotros no nos depositaron. En realidad era: nosotros poníamos el dinero en el Bandes y de ahí se cobraba la deuda. Bueno, ese dinero no fue al Bandes sino a otro lado y fuimos sorprendidos en nuestra buena fe", reconoció el excanciller Rodolfo Nin Novoa.

Los embarques con producción de Conaprole se efectuaron y se cobraron unos dos tercios de la operativa total (unos US$ 60 millones), aunque quedó un remanente pendiente de cobro por unos US$ 30 millones. El último pago se realizó en enero de 2019, cuando el gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro abonó US$ 8,5 millones. Los precios de venta a Venezuela solían estar bastante por encima del mercado internacional, en parte porque el riesgo de tener problemas o retrasos con los pagos eran moneda corriente con este mercado.