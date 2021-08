Conaprole busca cobrar la deuda de Venezuela por vía judicial; el fallo puede tardar años

"Los tiempos de negociación se agotaron", afirmó Álvaro Ambrois, presidente de Conaprole, aludiendo a las gestiones tendientes a que la cooperativa cobre la deuda que con ella mantiene Venezuela, correspondiente a parte del pago por una exportación de lácteos concretada hace seis años.

Hace unos meses, según declaró Ambrois al programa Valor Agregado de radio Carve y confirmó a El Observador, Conaprole decidió cambiar la estrategia para cobrar esa deuda, de aproximadamente US$ 30 millones, dado que las gestiones no daban buenos resultados, por lo que se inició el recorrido por la vía judicial.

El cobro de ese dinero es un tema que preocupa a todos los productores y si bien la estrategia de la cooperativa siempre fue buscar una negociación, “los tiempos de negociación se agotaron”, dijo Ambrois.

Ahora lo que genera incertidumbre, mencionó, son los tiempos judiciales. Otra fuente vinculada a la cooperativa dijo que la solución puede tardar hasta cinco o seis años.

Consultado por el periodista Martín Olaverry sobre a quién se dirige el reclamo por la vía judicial, Ambrois respondió: "Se demanda al deudor". En diálogo con El Observador, el presidente de Conaprole señaló que hace unos meses se tomó la decisión de trabajar por la vía jurídica para poder cobrar ese dinero, aunque “obviamente tomar este camino no es lo deseable, cuando uno hace una operación la hace con otro espíritu”.

Álvaro Ambrois, presidente de Conaprole.

Todo comenzó en 2015

La deuda de Venezuela con la cooperativa se generó con basen en que el Estado uruguayo y el de ese país firmaron un acuerdo en 2015 para comercializar diversos alimentos nacionales hacia ese mercado.

Tras el acuerdo se permitió la venta de 265.000 toneladas de alimentos entre los que se incluían 120.000 toneladas de arroz, 44.000 toneladas de leche en polvo, 80.000 toneladas de soja, 9.000 toneladas de pollo y 12.000 toneladas de queso, por unos US$ 300 millones.

Los embarques con producción de Conaprole se efectuaron y se cobró una parte de la operativa, aunque todavía queda el mencionado saldo a favor de la empresa.

Fuentes vinculadas a la cooperativa informaron a El Observador que el negocio involucró la comercialización de productos lácteos por algo más de US$ 90 millones. En diversos momentos se hicieron pagos que en total rondan los US$ 60 millones. El último se realizó en enero de 2019, cuando el gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro abonó US$ 8,5 millones.