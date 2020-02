Tamberos pidieron que deuda de Venezuela esté en ley de urgente consideración

En la tarde de este martes el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, mantuvo una reunión con la directiva de la Asociación de Productores de Leche (ANPL), en la que se le pidió al jerarca que la deuda que Venezuela mantiene con Conaprole sea incluida en la ley de urgente consideración (LUC).

Para la ANPL, el próximo gobierno uruguayo debe asumir el pasivo que mantiene el Estado venezolano (de unos US$ 30 millones), ya que entienden que los negocios realizados en 2015 “no fueron un acuerdo entre privados, sino que el gobierno uruguayo garantizó esa venta y repartió entre todos quienes exportaron al mencionado país, los pagos que realizó” el país caribeño “dejando a Conaprole para el final”.

El presidente de la ANPL, Walter Frisch, dijo a El Observador que cobrar ese dinero puede llevar 10 años o más y los productores no están en condiciones de esperar ese lapso de tiempo.

“Nosotros agradecemos mucho la buena voluntad y la idea de ese momento. El tema es que desde el gobierno se aseguró era garante del cobro. Incluso se expresó que iba a haber un fideicomiso y es la primera vez que se viola un fideicomiso. No sé qué pasó con la plata, tampoco me interesa, pero tampoco que digan que no se tiene nada que ver y es un acuerdo entre privados”, señaló Frisch.

En el momento que se realizaron los negocios con Venezuela, el precio de la tonelada de leche en polvo rondaba los US$ 2 mil, pero las ventas hacia ese destino estuvieron por encima de los US$ 4 mil. Frisch explicó que Venezuela históricamente pagó “muchísimo más” que otros mercados.

La deuda proviene de un acuerdo firmado en julio de 2015, mediante el cual se permitía la venta de 265 mil toneladas de alimentos nacionales –que incluía 120 mil toneladas de arroz, 44 mil toneladas de leche en polvo, 80 mil toneladas de soja, 9 mil toneladas de pollo y 12 mil toneladas de queso– a Venezuela, por un monto de US$ 300 millones.

En las últimas semanas, Uriarte dio a conocer que el reclamo de los productores de leche está “está arriba de la mesa” e incluso fue tratado con la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

El último pago se realizó en enero de 2019, después de la asamblea de tamberos de Capurro realizada en diciembre de 2018, cuando el gobierno de Nicolás Maduro depositó US$ 8,5 millones a cuenta del resto de la deuda, que ronda los US$ 30 millones.

Energía eléctrica, gasoil productivo y aranceles

En otro orden, Uriarte hizo hincapié en lo que va a hace la gestión del futuro canciller de la República, Ernesto Talvi, en relación a apuntar a generar más acuerdos comerciales que beneficien al país. Según explicaron desde ANPL, solo Conaprole paga alrededor de US$ 29 millones en aranceles al año por la exportación de los productos lácteos.

Entre otros temas manejados en la reunión y que los productores consideran de primer orden, se destacaron planteos sobre la energía eléctrica, el gasoil productivo y la extensión de la devolución del IMEBA para los tamberos que remiten menos de 500 litros diarios.

Sobre el gasoil, el 1° de marzo de 2018 se otorgó a los productores lácteos la devolución del IVA para los que tributan IMEBA y la intención de la ANPL es que el beneficio también se mantenga durante el próximo período de gobierno.

En este punto, los productores fueron más allá y propusieron que aunque “en la estación de servicio el gasoil se compre al mismo precio que el público en general”, se otorgue un crédito fiscal o crédito en el BPS, de “por ejemplo $ 15 por litro con un tope porcentual de la facturación anual (actualmente es del 1,1%), sin diferenciar entre productores que tributan IRAE e IMEBA.

En el documento entregado por la ANPL a Uriarte, también se abarcaron temas relacionados al cambio en el cálculo a la hora de definir aportes al Banco de Seguros del Estado (BSE) por concepto de cobertura de accidentes laborales (está vigente desde el 1° de enero de 2020), acentuar las políticas de adquisición de tierras por parte del Instituto de Colonización dirigidas al rubro lechero, reforzamiento de MEVIR y revisión del financiamiento para el sector, entre otras.