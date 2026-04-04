Cuatro formas en las que la guerra de aranceles iniciada por Trump hace un año ha impactado en la economía global

Un año después, los aranceles en Estados Unidos se encuentran en su nivel más alto en décadas, con una tasa efectiva promedio de aproximadamente el 10%, frente al 2,5% de principios del año pasado.

Estas son cuatro formas en que estos cambios han transformado el comercio mundial.

En abril pasado, durante el llamado Día de la Liberación, Trump conmocionó al mundo al anunciar un arancel mínimo del 10% sobre muchos productos extranjeros, aplicando aranceles mucho más altos a artículos de algunos países, como China.

El "escuadrón de Dios" con el que el gobierno de Trump autoriza nuevas perforaciones petroleras en el Golfo de México

¿Por qué el proyecto de reforma a las concesiones mineras en Perú enciende las alarmas en Estados Unidos?

Ante la respuesta de China con sus propios aranceles, el intercambio de medidas provocó que los aranceles se dispararan hasta alcanzar cifras de tres dígitos y, durante algunas semanas, paralizó por completo el comercio entre ambos gigantes.

Finalmente, estas tensiones se calmaron. A finales de 2025, los productos chinos se enfrentaban a aranceles, o impuestos fronterizos, de un 20% superiores a los de principios de año.

Sin embargo, el comercio entre ambos países sufrió un duro golpe.

El valor de las importaciones estadounidenses procedentes de China se desplomó aproximadamente un 30% el año pasado. Los envíos de Estados Unidos a China experimentaron una caída similar, superior al 25%.

A finales del año pasado, los productos chinos representaban menos del 10% del total de las importaciones estadounidenses, una cifra comparable a los niveles registrados por última vez en el año 2000 y muy inferior al más del 20% alcanzado en 2016, año en que Trump fue elegido presidente por primera vez.

El aumento de las importaciones estadounidenses procedentes de Vietnam y México, donde las empresas chinas han incrementado sus inversiones, sugiere que los lazos comerciales entre ambos países no se han desintegrado por completo.

Sin embargo, las cifras indican que la desvinculación iniciada durante el primer mandato de Trump finalmente se produjo, afirma Davin Chor, profesor y director del programa de Globalización de la Tuck School of Business de la Universidad de Dartmouth.

En lo que respecta a los envíos directos, "el cambio ha sido muy drástico y decisivo", declaró.

Chor añadió que el gran cambio ocurrido el año pasado sugiere que las empresas pusieron en marcha planes que ya estaban en proceso desde hacía tiempo. Aunque Trump no vuelva a imponer sus aranceles más agresivos, esto sugiere que la pausa se prolongará.

"No creo que debamos esperar que las cosas vuelvan a la normalidad", afirmó.

2. Los socios comerciales buscan alternativas

AFP Los aranceles han obligado a los socios comerciales de Estados Unidos, como Canadá, a buscar alternativas más allá de Estados Unidos.

Los cambios introducidos por Trump en el régimen arancelario estadounidense fueron mucho más trascendentales que el simple anuncio del Día de la Liberación.

También aumentó los aranceles sobre productos específicos como el acero, la madera y los automóviles, y eliminó las normas que permitían la entrada al país de envíos con un valor inferior a US$800, entre otras medidas.

A pesar de los nuevos impuestos, las importaciones estadounidenses aumentaron más del 4% el año pasado, un ritmo más lento que en 2024, pero que difícilmente evidencia una caída en el aislacionismo.

Aun así, estas medidas impulsaron a muchas empresas de otros países a buscar compradores fuera de Estados Unidos, mientras los líderes políticos se apresuraban a fortalecer las relaciones comerciales con otros países.

Este fue el caso incluso de un país como Reino Unido, que se enfrentó a un arancel relativamente limitado del 10% sobre sus productos.

Si bien Estados Unidos siguió siendo el principal destino de los productos británicos en 2025, la participación de las exportaciones estadounidenses disminuyó, mientras que países como Alemania, Francia y Polonia ganaron terreno.

"Algunos podrían sorprenderse: el comercio mundial en su conjunto se ha mantenido bastante bien", afirma Jun Du, profesor de Economía de la Universidad de Alston. Pero añade: "Hay que replantear muchas cosas".

Estados Unidos logró convencer a algunos países para que aceptaran cambios comerciales destinados a aumentar las oportunidades de las empresas estadounidenses, como los agricultores, para vender en el extranjero.

Sin embargo, la presión de Trump también ha alejado a los aliados, impulsando cambios que contradicen los intereses estadounidenses, incluso en casos como el de Canadá, donde Trump finalmente eximió a la gran mayoría de los productos de los aranceles, citando el pacto de libre comercio de América del Norte.

Canadá acordó recientemente reducir sus aranceles sobre miles de vehículos eléctricos fabricados en China del 100% a aproximadamente el 6,1%.

Esto marcó un giro drástico de Estados Unidos a China, y fue particularmente inoportuno para las empresas automovilísticas estadounidenses, que durante mucho tiempo han dominado el mercado canadiense.

Lo que genera preocupación "no es tanto el nivel de los aranceles como el unilateralismo", afirma Petros Mavroidis, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia.

3. Aumentan las tensiones con los aliados

Bloomberg via Getty Images Las tensiones creadas por los aranceles se han extendido a otras áreas.

Las tensiones derivadas de los aranceles se han extendido a ámbitos ajenos al comercio.

Los viajes de canadienses a Estados Unidos cayeron un 20% el año pasado, lo que supuso un costo para la economía estadounidense de más de US$4.000 millones, según estimaciones de la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

Los aranceles también han complicado los esfuerzos de Estados Unidos por conseguir apoyo para cuestiones de diversa índole, como la guerra en Irán o la prórroga de la prohibición de 28 años sobre los aranceles a las transacciones electrónicas, como el streaming, afirmó Mavroidis.

"¿Cómo se puede pedir cooperación cuando se perjudica al país en materia comercial?", pregunta. "Se pierde el poder blando, que era la mayor ventaja de Estados Unidos. Todo eso se ha perdido, ¿cómo se recupera?".

Si bien las represalias comerciales directas contra Estados Unidos han sido limitadas, no hay garantía de que esta tendencia se mantenga, señala el economista Michael Pearce, de Oxford Economics.

Pearce indica que la postura de Trump ha animado a otros países a explorar políticas más proteccionistas.

"Ese es el riesgo significativo: que con el tiempo empecemos a ver represalias de otras maneras", afirma. "Así es como se pueden extender los daños de la guerra comercial".

4. Los precios suben en EE. UU.

Los aranceles con los que Trump amenazó el Día de la Liberación, y que causaron tanta alarma, finalmente se suavizaron después de que el presidente eximiera muchos productos y llegara a acuerdos con países que otorgaron aranceles más bajos.

Las grandes promesas que hizo entonces tampoco se han materializado.

El sector manufacturero se contrajo durante gran parte del año pasado, mientras que la inversión extranjera en Estados Unidos también disminuyó, a pesar de los compromisos de algunas empresas, como las farmacéuticas, de aumentar su gasto, según un análisis de datos gubernamentales realizado por la Tax Foundation.

Luego, en febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló por completo los aranceles del Día de la Liberación, llegando incluso a cuestionar el aumento en los ingresos arancelarios que el gobierno recaudó el año pasado.

Ahora, Estados Unidos debe devolver más de la mitad de los US$260.000 millones que había recaudado.

La Casa Blanca declaró que sus políticas tardarán en dar frutos, señalando las promesas de grandes inversiones por parte de empresas y países.

Pero por ahora, la principal consecuencia de los aranceles en Estados Unidos ha sido la tensión en las empresas y el aumento de los precios para los consumidores.

Según estimaciones de Goldman Sachs de octubre, alrededor del 55% de los nuevos aranceles se trasladaron a los consumidores el año pasado.

Esto contribuyó a que la tasa de inflación en Estados Unidos aumentara cerca de medio punto porcentual el año pasado, hasta aproximadamente el 3%, en comparación con lo que habría sido sin los aranceles, afirmó Pearce.

Debido a que la asequibilidad es una de las principales preocupaciones de muchos votantes, este tema ha complicado la estrategia de los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

Si bien los aranceles afectaron el gasto de los consumidores y la actividad empresarial, la economía creció un 2,1%, con una tasa de desempleo del 4,4% en diciembre.

"Ha generado mucha controversia, pero creo que es difícil afirmar que haya tenido impactos macroeconómicos negativos muy significativos", declaró Pearce.

Tras el fallo del Tribunal Supremo, la Casa Blanca prometió reactivar sus políticas con otras leyes. Aún está por verse hasta qué punto Trump presionará en el período previo a las elecciones.

"No creo que volvamos a alcanzar los niveles del Día de la Liberación", afirma Erica York, vicepresidenta de Política Fiscal Federal de la Tax Foundation.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC