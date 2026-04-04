Parques eólicos que cotizan en bolsa sortearon un año de menor generación con resultados estables

Pampa, Arias y Valentines son tres parques eólicos que cotizan en el mercado de valores uruguayo y que llevan entre siete y ocho años de operación. Se trata de proyectos de generación de energía renovable que permiten la participación de inversores a través de distintos instrumentos financieros.

El parque eólico Valentines, que opera desde 2017, funciona a través de la sociedad Areaflin, donde el ahorrista es socio directo del proyecto. En cambio, los parques Pampa (Tacuarembó) y Arias (Flores) están estructurados mediante fideicomisos financieros: en estos casos, los inversores adquieren certificados de participación y el fondo distribuye los ingresos provenientes de la venta de energía a UTE según lo establecido en cada contrato.

De acuerdo con los análisis de Care, si bien los tres parques registraron en 2025 niveles de producción por debajo de las estimaciones teóricas —en algunos casos marcando mínimos desde su puesta en marcha—, el desempeño global de los proyectos se mantiene dentro de los parámetros previstos.

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Las rentabilidades esperadas , con tasas internas de retorno en el entorno de entre 10% y 11%, continúan siendo consideradas razonables para los inversores, incluso bajo escenarios adversos y ajustes en la generación.

Parque eólico Pampa

El parque eólico Pampa, en Tacuarembó y también en operación desde 2017, tuvo en 2025 su año de menor producción, con un nivel 12,4% inferior a la estimación P50 ajustada en 2021. A pesar de eso, el promedio desde su inicio se ubica apenas 0,5% por debajo del valor teórico.

De acuerdo con Care, la rentabilidad esperada se ubica levemente por debajo de la prevista originalmente, con una TIR cercana a 10,5% anual en dólares.

Durante el año, el parque obtuvo ingresos por US$ 32,7 millones y ganancias por US$ 13,5 millones. Las distribuciones acumuladas suman US$ 79,5 millones, entre reintegros de capital y utilidades.

Pampa

Parque eólico Valentines

El parque eólico Valentines, ubicado en Treinta y Tres y operativo desde 2017, registró en 2025 una producción 15,9% inferior a la estimación P50 ajustada en 2020, siendo el nivel más bajo desde su inicio. Sin embargo, el promedio histórico se mantiene 2,8% por debajo de lo teórico.

Según Care, la rentabilidad estimada para los inversores se ubica en torno a 11,7%, con resultados algo menores en escenarios más conservadores, pero considerados razonables.

En el ejercicio, el parque registró un resultado operativo de US$ 7,3 millones y una ganancia neta de casi US$ 6,4 millones. Las distribuciones acumuladas alcanzan US$ 52,16 millones, alineadas con lo proyectado.

Valentines

Parque eólico Arias

El parque eólico Arias, ubicado en Flores y operativo desde mediados de 2017, registró en 2025 su menor nivel de producción desde la puesta en marcha. La generación se ubicó un 13,6% por debajo de la estimación P50 ajustada en 2021 por la consultora Barlovento, aunque el promedio histórico se mantiene un 4,6% por debajo de lo teórico.

Según Care, la rentabilidad esperada del proyecto se mantiene alineada con lo previsto antes de su instalación, con una TIR en el entorno de 10,34% anual.

En 2025, el parque registró ingresos operativos por US$ 21,8 millones y un resultado neto de US$ 5,2 millones. Las distribuciones acumuladas alcanzan US$ 53,17 millones, prácticamente el total de la emisión, en línea con el modelo original.