Asesinaron de varios disparos a un adolescente de 15 años en el patio de una casa

Un adolescente de 15 años fue asesinado este sábado de varios disparos en el patio de una casa, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

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El crimen ocurrió este sábado en la tarde en una vivienda de Camino Leandro Gómez.

Según detalló la Jefatura, vecinos escucharon varias detonaciones y, cuando salieron al patio, encontraron a la víctima tendida en el suelo. El adolescente fue trasladado a un centro de salud, donde se constató el fallecimiento.

En el lugar la Policía encontró 11 vainas de calibre 45. También había un disparo en la pared de la casa.