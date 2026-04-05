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Asesinaron de varios disparos a un adolescente de 15 años en el patio de una casa

El crimen ocurrió este sábado en una vivienda ubicada sobre Camino Leandro Gómez

5 de abril de 2026 11:11 hs
Policia científica, homicidio
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un adolescente de 15 años fue asesinado este sábado de varios disparos en el patio de una casa, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El crimen ocurrió este sábado en la tarde en una vivienda de Camino Leandro Gómez.

Según detalló la Jefatura, vecinos escucharon varias detonaciones y, cuando salieron al patio, encontraron a la víctima tendida en el suelo. El adolescente fue trasladado a un centro de salud, donde se constató el fallecimiento.

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En el lugar la Policía encontró 11 vainas de calibre 45. También había un disparo en la pared de la casa.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, Investigaciones de Zona III y el Departamento de Homicidios.

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