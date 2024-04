Sexta semana de estabilidad de precios para el ganado gordo

Desde comienzos de marzo el precio del novillo gordo se mantiene en el eje de US$ 3,60 por kilo en cuarta balanza.

La fuerte disparidad de propuestas entre industrias frigoríficas, que alcanzó una brecha de hasta 20 centavos por la misma categoría, gradualmente parece ir acortándose.

Con cargas distorsionadas en algunas zonas debido a las últimas lluvias, las entradas a planta en general van de cinco a 10 días.

“Oferta no abunda, menos posterior a esta lluvia”, comentó Federico Constantín, integrante de escritorio Alejandro Ilundain, y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Pronósticos de días soleados y con buena temperatura estimulan al productor a seguir engordando sus ganados.

Los negocios se concretan entre US$ 3,60 y US$ 3,70 por kilo en cuarta balanza para el novillo especial. El último promedio de la ACG subió un centavo a US$ 3,62. Para la vaca gorda pesada las cotizaciones se mueven entre US$ 3,30 y US$ 3,40 el kilo.

“El mercado para el gordo está estable, demandado, las entradas están rápidas”, comentó Gerónimo Brea, integrante del Escritorio Juan Brea Saravia.

La faena vacuna

Blasina y Asociados

La semana pasada fue de menor actividad industrial por Pascuas, con una faena que cayó a 36.678 vacunos.

La faena al cierre de marzo mostró un retroceso de casi 11% frente al mismo mes del año pasado, sumando 177.304 vacunos.

La pauta en el mercado internacional la marca un mercado chino demandante, pero con precios flojos. Y una súper oferta de Brasil y Australia. En el primer trimestre de este año las exportaciones de carne vacuna de Brasil tuvieron un aumento interanual de 26% en volumen. La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) proyecta para 2024 un crecimiento de 5% en la producción de carne vacuna y de 16% para las exportaciones, medio millón de toneladas más que el año anterior.

En Australia las exportaciones de carne vacuna en el primer trimestre mostraron un aumento interanual de 25%.

Con este panorama, el precio de exportación de la carne vacuna de Uruguay en los últimos 30 días móviles promedió US$ 4.034 la tonelada, con tres semanas consecutivas de descenso, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En el primer trimestre del año fue de US$ 4.067 por tonelada, 6% menos que el año pasado. Para la carne uruguaya EEUU aparece como el mercado que propone mejores valores.

Blasina y Asociados

Zafra de terneros

En el mercado de ganado de reposición la demanda supera ampliamente la oferta y hay buena dinámica, con productores tratando de aprovechar la abundancia de pasto. Los ganados siguen valorizándose semana tras semana, en particular si se observan los valores al bulto. “Mirando hacia adelante hay optimismo”, consideró Brea.

Asimismo, es disímil el comportamiento entre negocios particulares y en las pantallas, con diferencial de precios entre uno y otro. Cuando los productores pretenden en negocios particulares los precios de las pantallas es más difícil juntar la punta compradora y vendedora, sostuvo Brea.

Esta semana en Lote 21 los terneros promediaron US$ 2,66 por kilo, una suba de 1,5%. Y US$ 522 al bulto, una mejora de 2,4% frente al remate anterior.

Blasina y Asociados

En lanares el mercado está activo, pedido por parte de la industria y sigue ganando en valores semana a semana. Los negocios rondan los US$ 3,38 para el cordero, US$ 2,72 para los capones y US$ 2,64 para la oveja.

La faena también se redujo en Pascuas, con 13.377 cabezas en la última semana y marcando un cierre de marzo con un volumen procesado 50% inferior a marzo 2023, en aquel entonces con alta faena vinculada a la sequía.

El precio de exportación en los últimos 30 días fue de US$ 3.640 por tonelada para carne ovina y en el primer trimestre promedió US$ 3.736, un descenso de 3,7% frente al mismo periodo del año anterior.