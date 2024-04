Afloja la presión de compra sobre el novillo previo a la faena de cuota

A las puertas de un nuevo período de faena de corral con destino a cuota 481 y con las primeras heladas a la vuelta de la esquina, el mercado ganadero transitó una semana con poca presión compradora.

La industria se muestra bien diferenciada, con menos interés de compra sobre todo por el novillo.

El valor de US$ 3,70 por kilo en cuarta balanza que se obtenía con fluidez hasta hace unos días es más escaso en el cierre de esta semana.

La mayoría de los negocios por novillo gordo especial se hacen sobre los US$ 3,65 por kilo. La brecha entre los valores que proponen las diferentes plantas sigue siendo muy marcada. La vaca se mantuvo estable en el eje de US$ 3,40, con firmeza y fluidez en la colocación.

Blasina y Asociados

Para la semana que viene se espera mayor faena de ganados de feedlot y “seguramente esa insinuación (de afloje) de esta semana se empiece a dar con mayor certeza”, comentó Diego Arrospide, director de Escritorio Arrospide.

Hay ganados terminados, pero la oferta disponible por ahora no es abultada. La semana pasada se faenaron 47.199 vacunos, un salto de 25% respecto a la semana anterior.

Con la faena de corral, precios que se presumen un escalón abajo y ajustes de cargas pre invernales, la faena podría dar un nuevo empujón en las próximas semanas y situarse por encima de las 50 mil cabezas, proyectó Alejandro Berrutti, director de Berrutti Negocios Rurales.

Blasina y Asociados

Esta semana el novillo en Uruguay pasó a ser el más caro de la región.

La corrección a la baja en Argentina la última semana se sumó al desplome de los valores del gordo en Paraguay y Brasil durante marzo y abril.

Así, la cotización en Uruguay pasó de ser la menor entre los cuatro países del Mercosur en el comienzo del año a la más alta en la última semana: US$ 3,64 frente a US$ 3,61 en Argentina, US$ 3,15 en Paraguay y menos de US$ 3 en Brasil.

En el mercado internacional, China importa más carne, pero Uruguay le envía menos.

El gigante asiático importó 240.000 toneladas de carne vacuna en marzo, tercer récord mensual seguido. Con este panorama, Uruguay refuerza mercados alternativos. Se destaca el crecimiento de las exportaciones a EEUU en lo que va del año, con un salto interanual de 66%.

“De consolidarse la situación de demanda a los destinos de América del Norte creo que podemos tener un escenario atractivo”, dijo Berrutti en Tiempo de Cambio de radio Rural.

El precio de exportación para la carne vacuna quedó por debajo de US$ 4.000 por tonelada en los últimos 30 días: US$ 3.960. En la última semana fue de US$ 4.030, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Blasina y Asociados

Reposición y exportación en pie

La exportación en pie está siendo un jugador clave en el mercado de reposición, que sigue firme y dinámico. Las pretensiones de precio de la oferta bajaron un peldaño y los negocios son más fluidos y con muy buena dinámica, comentó Arrospide. Los ganados que aparecen se venden.

En plena zafra de terneros es buena la colocación. La exportación maneja valores en torno a US$ 2,60 para terneros en el eje de los 200 kilos. El promedio para el ternero en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) subió a US$ 2,77 en la última semana.

El mercado para ganado pesado de reposición está activo, con los corrales operativos. Además de una fuerte actividad para el ternero, la exportación en pie para el novillo pesado de más de 400 kilos mostró movimiento esta semana, con cierre de concentraciones.

Algunos ganados que estaban para corrales o en corrales se redireccionaron para la exportación en pie, comentó Arrospide.

Hay corrales esperando un ajuste en la reposición y mejorar la ecuación para tomar una postura más compradora.

En el remate de Lote 21 de esta semana los terneros promediaron US$ 2,73 por kilo, una suba de 2,8% frente al remate anterior. Al bulto, el promedio fue de US$ 503. Las piezas de cría mostraron una recuperación de 5,3% con un promedio de US$ 462,5.

Venta fluida en lanares

En lanares, la oferta muestra una reducción estacional. Lo que aparece se vende fluidamente y se carga rápido, con precios sobre las referencias de ACG o algún centavo más. La industria muestra especial interés en corderos buenos, con carcasas menores a 24 kilos. Los negocios se cierran en el eje de US$ 3,43 para el cordero, US$ 2,76 para capones y ovejas a US$ 2,68. Las lluvias voluminosas de las últimas semanas afectaron especialmente a la cadena de carne ovina, con desmejoras en el estado de las majadas.

China sigue flojo como comprador para la carne ovina y Brasil reapareció, con una recuperación de 35% en las compras en lo que va del año.