Disparidad de precios para el ganado gordo y valores firmes en la reposición

Los ganaderos parecen estar torciéndole el brazo a la industria frigorífica en su intención de bajar los precios del ganado gordo.

El clima y la comida están del lado de los productores.

Esta semana continuó la disparidad en los precios ofrecidos por el ganado gordo, mientras los productores se resisten a convalidar negocios por debajo de US$ 3,60 por kilo para el novillo.

El mercado de reposición, en tanto, sigue encendido, con el impulso de la abundancia de pasto y de la exportación en pie.

En las últimas semanas la brecha de precios que ofrece la industria llega a ser de hasta 20 centavos entre plantas. El grueso de los negocios por novillo gordo ronda los US$ 3,60 a US$ 3,65 por kilo en cuarta balanza y se han concretado negocios por arriba de US$ 3,70 en casos puntuales.

Algunas plantas compran ganados con menores exigencias de terminación, a US$ 3,45 o US$ 3,50, por lo que el promedio de las operaciones va para siete semanas en el eje de US$ 3,61 a US$ 3,62 según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Para la vaca gorda las compras se hacen entre US$ 3,30 y US$ 3,40 por kilo dependiendo del peso, y en el caso de la vaquillona entre US$ 3,50 y US$ 3,60 por kilo.

Las entradas van de cinco a 10 días.

No hay mucha oferta dispuesta a vender. Por ahora, tampoco aparecen bajas acentuadas de temperatura. La consigna de muchos productores es sacar los ganados lo más pesados posible, seguir metiendo kilos sin apuro, aprovechando la abundancia de comida.

En la primera semana de abril la faena fue de 37.655 cabezas. Hay expectativa en cómo influirá la faena de corral que comenzará sobre fin de mes, en una nueva ventana de la cuota 481. Los precios por novillos de corral para mayo se ubican entre US$ 3,90 a US$ 4 por kilo.

Blasina y Asociados

Operadores ganaderos estiman que la industria puede aprovechar la entrada de ganados de engorde para amortiguar los valores el mes próximo, hasta que las primeras heladas presionen a la oferta.

En la demanda internacional de carnes no hay mayores movimientos. El mercado de China sigue flojo. Estados Unidos ofrece mejores valores y se mantiene una corriente firme de colocación en ese país con un aumento de 66% en el volumen exportado en lo que va de año.

Blasina y Asociados

El precio promedio de exportación para carne vacuna fue de US$ 3.985 por tonelada en marzo, 5% menos que los US$ 4.200 de febrero y 10% menos que los US$ 4.435 de un año atrás, de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

A contrapelo del ganado para faena, en plena zafra de terneros el mercado de reposición registra buenos precios, con la exportación de ganado en pie muy activa. En los últimos días la demanda se mostró algo más cautelosa que en las semanas anteriores, comentó Alberto Gallinal, director de Gallinal y Boix.

Blasina y Asociados

Reposición demandada (y cara)

La relación de reposición subió esta semana a 1,40 y es la más alta desde setiembre del año pasado. Desde el 2016 no se registraba una brecha de precios tan grande a favor de la cría en plena zafra de terneros.

En Plaza Rural los terneros se mantuvieron sobre los US$ 2,74 por kilo que habían alcanzado en el remate pasado, pero con más peso, 100% de ventas y un promedio de US$ 504 al bulto, con puja de recriadores y exportación en pie.

Blasina y Asociados

Poca oferta de ovinos

En lanares la colocación de animales para faena es fluida, con negocios sobre la referencia de ACG y oferta limitada por lo que la industria flexibilizó sus exigencias.

El cordero superó los precios de la vaca gorda y se negocia en US$ 3,40 por kilo en cuarta balanza, los capones US$ 2,74, y las ovejas en el eje de US$ 2,65.

La faena ovina fue de las más bajas del año, con 13.608 cabezas. Frigorífico San Jacinto no operó la semana pasada.

El precio de exportación para carne ovina sigue flojo, aunque con un leve movimiento positivo frente al mes anterior.

El promedio de marzo que fue de US$ 3.688 por tonelada, casi 4% arriba de febrero. Sin embargo en abril volvió a tropezar: en la última semana el precio de exportación estuvo US$ 550 abajo y apenas alcanzó los US$ 3.136 por tonelada.