¿Quién ganará la pulseada de precios en el mercado de hacienda gorda?

Aún no se dilucida quién ganará la pulseada de precios que se da en el mercado de hacienda gorda, en una semana afectada por abundantes lluvias, con cargas retrasadas, presión bajista sostenida sobre los precios y pocas operaciones.

La fuerte disparidad en el mercado de ganado para faena contrasta con la firmeza en los valores de los ganados de reposición.

Las propuestas por novillos especiales van desde US$ 3,40 por kilo en cuarta balanza hasta US$ 3,65 (valor de punta por el que los productores muestran mayor disposición a vender).

A menos de eso es difícil juntar la punta compradora y vendedora. Se han hecho negocios puntuales sobre US$ 3,70 en los últimos días. Las entradas van de una semana a 10 días.

Para la vaca las pretensiones de compra de la industria rondan los US$ 3,20 por kilo y los negocios se concretan entre US$ 3,20 y US$ 3,30 el kilo.

La oferta es limitada por la muy buena disponibilidad forrajera y por las lluvias en exceso, que han obligado a los productores a sacar los ganados de las comidas.

“Los ganados de pradera y verdeos están todos retirados para cuidar el piso”, comentó Gustavo Basso del escritorio Gustavo Basso Negocios Rurales.

Se selecciona cuándo regresar a los novillos a los campos tras las intensas lluvias.

“Son ganados que podrían haber estado disponibles para cargar ahora, pero al sacarlos de ahí los productores después esperan unos 10 a 12 días a que los ganados se recuperen”, explicó.

Blasina y Asociados.

La faena de la semana pasada –también con lluvias voluminosas– fue mayor a lo esperado, con 46.918 vacunos.

En lo que va de marzo la actividad de faena vacuna está 14,5% por debajo de un año atrás, sumando 95.457 cabezas.

El partido se empezará a jugar después de la Semana Santa, estimó Basso, cunando se espera una normalización en el flujo de oferta.

“Vamos a ver dónde encuentra el equilibrio los valores, dado que hay un posicionamiento de los frigoríficos grandes bastante rígido”, sostuvo el operador.

Blasina y Asociados.

En el mercado internacional no hay mayores movimientos. En los últimos 30 días móviles el precio de exportación de la carne vacuna promedió US$ 4.224 por tonelada.

China arrancó el año comprando grandes volúmenes de carne, pero sin incidencia sobre los precios, que siguen flojos.

Mientras se arma el mercado del gordo, la abundancia forrajera aparece como el principal motor de un mercado de reposición candente, en plena zafra de terneros.

“La entrada al otoño 2024 es, en relación con la disponibilidad de forraje, la mejor de los últimos cuatro años”, señaló el último informe del Instituto Plan Agropecuario en base a la encuesta de la Red de Información Nacional Ganadera realizada en los primeros días de marzo.

Los precios del ternero consolidaron la firmeza esta semana tanto en el remate de Plaza Rural, con un promedio de US$ 2,74 por kilo y US$ 518 al bulto, como en Pantalla Uruguay, con un promedio de US$ 2,71 y US$ 491 al bulto.

Blasina y Asociados.

En ovinos, todo lo que aparece se coloca, en un mercado ágil y con precios que siguen con una suba gradual.

Para Basso avanza “un mejor año que el 2023 para el ovino”, con una oferta que comienza a menguar. Los negocios se concretan sobre US$ 3,32 por kilo para corderos y US$ 2,57 por kilo para las ovejas.

La faena de lanares mostró una caída marcada de 28% en la última semana, con 18.134 cabezas.

Hasta el 16 de marzo la faena suma 53.909 ovinos, un descenso de 36% respecto al mismo periodo de un año atrás.