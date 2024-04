Crece 30% el volumen de lana exportada, pero cae el ingreso de divisas

La exportación de lanas uruguayas en el primer trimestre fue de 8,87 millones de kilos, casi 30% más que en el mismo período del año pasado y 43% más que en 2022.

Sin embargo, el ingreso de divisas cayó 5,5% respecto a 2023 y 14% en comparación a 2022 como consecuencia de la aguda caída de las cotizaciones en los últimos años, y porque buena parte de las ventas se concentra en el sector de lanas medias y gruesas al tiempo que se mantuvo más estable la corriente exportadora de lanas finas de mayor valor.

Blasina y Asociados

El último cierre del Indicador de Mercados del Este (IME) en Australia fue en US$ 7,45 por kilo base limpia, una baja de 15% respecto de los US$ 8,79 el año pasado en la misma semana y 27% por debajo de los US$ 10,25 a fines de marzo de 2022.

En marzo las exportaciones fueron inferiores a las del mismo mes de 2023, pero el importante incremento en enero y febrero permitió mantener al alza el acumulado anual, particularmente por el crecimiento en la colocación de lotes de lanas medias y gruesas.

Mercado local desanimado

Esta semana no hubo operativa en el mercado australiano por el receso de Pascuas. Las ventas se reanudan el martes próximo con una oferta de 53.632 fardos, un incremento de 13% respecto al volumen de lana inscripto al cierre del último día hábil.

En Uruguay la operativa de negocios fue limitada en los últimos días, en un mercado “muy tranquilo” y “desanimado” por los bajos valores que se proponen, señaló el operador Pablo Iramendi, del escritorio Arrosa Iramendi y presidente de la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay.

“Los productores que consultan siguen pensando en alguna mejora de precios en las lanas Merino, pero más que alguna mejora hay incluso algún afloje; la operativa ha sido casi nula”, indicó Iramendi.

Nuevas referencias

Las últimas referencias colocan a las lanas Merino de 17 micras acondicionadas y certificadas a US$ 7,15 por kilo vellón; lotes de 18 micras a US$ 6,20 por kilo; lanas de 19 a 20,5 micras en el eje de US$ 5 a US$ 5,5 por kilo vellón, y en lanas Corriedale entre US$ 0,80 y US$ 1 por kilo base sucia para lotes de 28 micras con acondicionamiento.

El repunte que se insinuó en la primera quincena de marzo no se confirmó en las siguientes dos semanas, licuando los incrementos de cotizaciones que se habían obtenido desde febrero.

“Veníamos bajando los precios y sin operativa en Australia el mercado se enfrió”, señaló, “ahora el mercado está expectante de observar cómo abre Australia la semana que viene y se verá si hay algún aliciente”.